I Giochi olimpici dell’era moderna sono un evento sportivo quadriennale che coinvolge i migliori atleti del mondo, i quali competono in quasi tutte le discipline sportive praticate nei cinque continenti abitati.

Quest’anno le Olimpiadi si svolgeranno a Parigi dal 26 luglio all’ 11 agosto 2024 e offriranno agli appassionati di sport numerosissime occasioni per scommettere online. Qui si fornirà una panoramica dei siti scommesse che, tra le altre cose, permettono di scommettere sulle Olimpiadi.

➡️ OA Sport rivela il codice bet365 bonus quando si apre un nuovo conto bet365 per le scommesse sportive o il casinò.

Migliori siti per scommettere sulle Olimpiadi 2024: la nostra lista





































































In questa pagina forniamo informazioni sugli sport che vedranno i migliori atleti da tutto il mondo competere tra di loro e sulle opportunità di scommessa ma, soprattutto, forniremo consigli su come approcciare le puntate su questi eventi sportivi.

Sport Olimpici Parigi 2024: quali sono

Sono 45 gli sport presenti alle Olimpiadi di Parigi di quest’anno che vedranno partecipi circa 10.500 atleti provenienti da 206 Comitati Olimpici Nazionali. Qui vogliamo fornire una lista esaustiva con tutte le competizioni sportive che si terranno durante i Giochi Olimpici e che forniranno innumerevoli opportunità di scommessa agli appassionati di sport e betting:

Arrampicata sportiva

Atletica

Badminton

Basket 3×3

Beach volley

Breaking

Calcio

Canoa Slalom

Canoa Sprint

Canottaggio

Ciclismo BMX freestyle

Ciclismo BMX racing

Ciclismo Mountain bike

Ciclismo su pista

Ciclismo su strada

Ginnastica artistica

Ginnastica ritmica

Golf

Hockey

Judo

Lotta

Nuoto

Nuoto artistico

Nuoto di fondo

Pallacanestro

Pallamano

Pallanuoto

Pallavolo

Pentathlon moderno

Pugilato

Rugby a 7

Scherma

Skateboard

Sollevamento pesi

Sport equestri

Surf

Taekwondo

Tennis

Tennistavolo

Tiro con l’arco

Tiro sportivo

Trampolino elastico

Triathlon

Tuffi

Vela

Scommesse Olimpiadi: quali operatori scegliere?

Gran parte dei siti scommesse offrono sezioni specifiche per scommettere sulle Olimpiadi, mentre altri bookmakers prevedono comunque gli sport inclusi nei Giochi olimpici. Pertanto, scommettere sulle Olimpiadi è possibile con gli operatori più conosciuti tanto quanto con quelli di nicchia.

L’unica raccomandazione che ci sentiamo di fornire è di scegliere sempre operatori che siano in possesso di una licenza ADM e che quindi operino in modo legale. La presenza della licenza permette di scommettere in sicurezza, visto che l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli (ex AAMS) fa da garante.

Confronto siti scommesse Olimpiadi e relative rencesioni

Per una panoramica completa degli operatori che offrono la possibilità di scommettere sui Giochi Olimpici 2024 è possibile consultare le analisi e le opinioni di coloro che hanno provato i servizi offerti dai bookmaker. Nella tabella seguente è possibile trovare i riferimenti alle recensioni dei bookmakers:

Tipologie di scommessa Olimpiadi

Considerata la portata dell’evento, gli scommettitori avranno la possibilità di piazzare diversi tipi di scommesse Giochi Olimpici: ante-post, pre-match e live. Alcuni mercati su cui sarà possibile scommettere durante le Olimpiadi sono:

Scommessa sul vincitore: si tratta di una scommessa ante-post sul giocatore o sulla squadra che trionferà in un particolare sport alle Olimpiadi

si tratta di una scommessa ante-post sul giocatore o sulla squadra che trionferà in un particolare sport alle Olimpiadi Scommessa sull’incontro: tipica scommessa (con tutti i mercati disponibili per quello sport) su uno specifico incontro, sia pre-match che live.

tipica scommessa (con tutti i mercati disponibili per quello sport) su uno specifico incontro, sia pre-match che live. Mercato under/over numero di medaglie: si tratta di pronosticare quante medaglie un giocatore o una squadra otterranno nel corso dei giochi.

si tratta di pronosticare quante medaglie un giocatore o una squadra otterranno nel corso dei giochi. Mercato passaggio turno: il pronostico riguarda l’atleta o la squadra che passerà il passaggio di qualificazione

il pronostico riguarda l’atleta o la squadra che passerà il passaggio di qualificazione Podio: pronostico su chi si piazzerà nelle prime tre posizioni

pronostico su chi si piazzerà nelle prime tre posizioni Record: scommettere su quali record verranno battuti e da parte di quali atleti e/o squadre

Questi sono solo alcuni dei mercati disponibili per le scommesse Olimpiadi che, come abbiamo detto, spaziano per numero di sport ma anche per la presenza di mercati speciali Olimpiadi pensati proprio per questo evento.

Come scommettere sulle Olimpiadi 2024?

Come per qualsiasi altro evento sportivo, sarà necessario disporre di un conto gioco presso un operatore di scommesse online. Ricordiamo che solo il gioco è vietato ai minori di 18 anni e pertanto sono ai maggiorenni in grado di verificare la propria identità sarà possibile prelevare eventuali vincite conseguite tramite le scommesse sui Giochi Olimpici.

Vediamo nel dettaglio i passaggi da seguire per piazzare una scommessa per la prima volta:

Registrazione al sito scommesse*

Effettuazione di un deposito

Selezione dello sport

Scelta dell’evento

Composizione schedina e scelta dell’importo da scommettere

*La maggioranza dei siti scommesse prevedono dei bonus di benvenuto per i giocatori che si registrano per la prima volta. Ciascuno di essi stabilisce se si tratta di un bonus senza deposito e di un bonus sport alla ricarica. In ogni caso, invitiamo a consultare la lista dei bookmaker in alto e il sito degli operatori sui termini e condizioni delle offerte.

Cosa tenere presente per le scommesse Olimpiadi

Utilizzare strategie di scommessa quando si scommette sui giochi delle Olimpiadi estive è cruciale se si vogliono limitare le possibili perdite di denaro. Abbiamo pensato di raggruppare alcuni elementi da considerare per le scommesse sui Giochi Olimpici:

Scommettere sulla base di dati

Fare ricerche approfondite per comprendere le squadre olimpiche e i giocatori che competono. Prendere in considerazione sport che si seguono, anziché andare alla cieca. Dare un’occhiata alle prestazioni passate, rimanere aggiornato sui recenti aggiornamenti permette di avere un quadro più chiaro sulla possibile evoluzione degli eventi.

Diversificazione delle scommesse

Come per ogni altro evento o competizione sportiva, è raccomandabile diversificare la schedina con diversi tipi di eventi e mercati di scommessa. Interessante è comporre una scommessa che includa anche ante-post oltre che scommesse tradizionali e live.

Sfruttare bonus e promozioni

Molti operatori prevedono promo di benvenuto o altre offerte sulle Olimpiadi per scommettere investendo meno denaro, permettendo, nella migliore delle ipotesi, di ottenere vincite nette più alte.

Comparare le quote

Ciascun sito scommesse prevede delle quote specifiche per un evento. È importante assicurarsi che le quote a cui si scommette siano favorevoli. Attenzione, i siti scommesse illegali Olimpiadi potrebbero offrire quote più alte ma non vi è sicurezza a giocare con loro, quindi occhio alla licenza.

I seguenti articoli sono in relazione a questo tema: