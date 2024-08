Tra gli sport più seguiti dagli scommettitori italiani c’è sicuramente il tennis. Che si tratti di match in singolare o in doppio, l’alta volatilità delle quote e la presenza di superfici molto diverse fra loro offre opportunità a vari tipi di scommettitori.

Non è però semplice orientarsi in un panorama così fitto di incontri, con tante regole da conoscere e molti siti scommesse da valutare.

La guida presente in questa pagina ha proprio l’obiettivo di fornire un quadro più completo, obiettivo e aggiornato della situazione dei migliori siti scommesse per il tennis.









































































Panoramica dei siti scommesse tennis in Italia

Quando si tratta di scommettere sul tennis, bisogna affidarsi esclusivamente a piattaforme sicure. I migliori siti scommesse tennis in Italia sono autorizzati dall’ADM. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’unico organismo dell’amministrazione pubblica italiana che ha il potere di monitorare il settore del gioco d’azzardo e concedere le autorizzazioni.

Solo gli operatori che dimostrano la propria competenza, solidità finanziaria e l’applicazione di stringenti misure di sicurezza possono ricevere la concessione GAD. Tutti i siti di scommesse stranieri che quotano il tennis in Italia non sono legali e non sono sicuri all’interno del nostro Paese.

Oltre alla sicurezza bisogna scegliere una piattaforma che offra anche un palinsesto con tante opzioni di scommessa, quote superiori alla media e un servizio di diretta streaming tennis che permetta di vedere quanti più match dal vivo.

Valutare le opinioni sui bookmaker per scommesse sul tennis

Uno degli strumenti migliori per valutare l’affidabilità di un bookmaker è certamente tramite le recensioni di utenti che hanno già esperienze simili. Qui abbiamo messo insieme una serie di analisi curate a tal proposito da parte della nostra redazione:

Come scegliere il miglior sito scommesse per il tennis

Scegliere il sito giusto diventa difficile considerando la quantità di opzioni disponibili. Ecco un elenco dei criteri chiave che ogni utente dovrebbe tenere in considerazione prima di prendere la sua decisione finale:

Sicurezza e licenza di gioco.

Assistenza clienti.

Metodi di pagamento.

Quote.

Streaming e scommesse live.

Facilità d’uso dell’interfaccia.

Sicurezza e licenza di gioco

La sicurezza è fondamentale per qualsiasi bookmaker. I migliori siti scommesse per il tennis devono avere una licenza rilasciata dall’ADM per operare in Italia. Si tratta di un codice numerico composto da 5 cifre (spesso chiamato Concessione GAD, ovvero per il “Gioco a Distanza”).

Tale riferimento deve essere riportato in calce alla home page del sito, insieme allo stemma dell’ADM. Questi elementi danno l’assoluta certezza agli utenti italiani che la piattaforma operi legalmente e segua standard rigorosi di sicurezza.

Inoltre, vale la pena controllare anche le recensioni degli altri utenti per avere indicazioni più recenti e personalizzate sulla reputazione del sito.

Assistenza clienti

Un secondo aspetto da considerare è l’assistenza clienti. I migliori siti scommesse tennis offrono supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso vari canali, come chat dal vivo, email e telefono.

Il supporto deve saper rispondere in modo rapido ed efficace, con la giusta professionalità ed empatia, oltre che in italiano corretto. Tutti si augurano che non debba servire mai, ma un supporto clienti professionale può fare la differenza quando si devono risolvere problemi di vario tipo in modo veloce.

Metodi di pagamento

In terza battuta, bisogna scegliere una piattaforma che proponga tanti metodi di pagamento, diversi fra loro e con limiti minimi e massimi di puntata adatti alle necessità di utenti di vario tipo.

I siti scommesse tennis online devono garantire la sicurezza dei fondi degli utenti e permettere loro di completare le transazioni in modo rapido. Solitamente, i metodi di pagamento più usati in Italia nel settore del betting sono carte di pagamento (VISA, Mastercard e Postepay), Paypal, bonifico bancario. Questi non possono mancare mai: se ce ne sono anche altri disponibili, è sicuramente un plus.

Quote

Le quote sono il “prezzo” che un bookmaker assegna a un determinato evento. Considerando il numero di operatori sicuri in Italia, vale la pena guardarsi in giro per trovare le condizioni migliori.

Dopo tutto, se gli eventi quotati sono assolutamente identici, perché rinunciare ai migliori siti di scommesse tennis che offrono quote elevate e aggiornate in tempo reale, garantendo al tempo stesso limiti di puntata proporzionati.

Un attento confronto delle quote di siti diversi può aiutare a trovare le migliori opportunità per la propria attività di betting.

Streaming e scommesse live

La possibilità di seguire gli eventi sportivi in streaming è un aspetto di rilievo. I siti di scommesse sul tennis che trasmettono tornei interi in streaming permettono agli utenti di guardare le partite in diretta e di scommettere dal vivo, avendo a disposizione le immagini per farsi un’idea del possibile sviluppo del match.

E molti siti garantiscono questa opportunità ai propri utenti anche se non piazzano scommesse, dato che spesso è sufficiente avere un account e del saldo disponibile.

Facilità d’uso e interfaccia

Un sito con un’interfaccia utente pulita, moderna e di facile fruizione migliora l’esperienza degli iscritti. I migliori siti per le scommesse sul tennis sono intuitivi e caratterizzati da un rapido caricamento delle pagine.

Il sistema di navigazione dovrebbe essere pensato anche per l’utilizzo da mobile, attraverso app native o siti ottimizzati per dispositivi dallo schermo ridotto.

FAQ – siti scommesse tennis

È possibile fare cash out nelle scommesse sul tennis?

Sì, i migliori siti scommesse tennis offrono il cash out che permette di liquidare una scommessa prima della fine del match per garantirsi una parte delle vincite o limitare le perdite.

Quali sono i circuiti tennistici che non dovrebbero mancare in un sito di scommesse tennis?

Un sito di scommesse tennis di qualità dovrebbe proporre tutti i principali circuiti tennistici, inclusi i quattro tornei del Grand Slam, l’ATP Tour, il WTA Tour, il Challenger Tour, il circuito ITF, la Davis Cup, la Fed Cup, la Laver Cup e il torneo olimpico.

Quali mercati di scommesse non dovrebbero mancare?

Il sito dovrebbe proporre tutti i mercati principali come esito del match, totale giochi e set over/under, handicap giochi e set, vincitore del set, punteggio esatto, giochi pari/dispari, presenza di tie break, primo break, oltre ad antepost come il vincitore di un torneo.

Ecco i siti di scommesse per altri sport: