Goldbet, parte del gruppo Goldbet, è un leader nel betting & gaming online e si presenta come uno dei migliori siti scommesse italiani. Il gruppo opera sia tramite sito e app, offrendo scommesse sportive e giochi, sia tramite una rete fisica di franchise. In Italia, Goldbet è autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con licenza numero 15226, garantendo un’esperienza di gioco legale e sicura.

Recensioni Goldbet

In questa guida, si esploreranno vari aspetti dell’operatore, come l’usabilità della piattaforma. Le offerte di benvenuto Goldbet, i metodi di pagamento accettati, applicazioni per dispositivi mobili e altro ancora.

Layout del Sito: pareri degli utenti

Il sito di Goldbet è caratterizzato da una combinazione di blu, bianco e giallo oro. La homepage presenta un menù principale con le seguenti categorie:

Scommesse

Casinò

Casinò live

Carte

Bingo

Poker

Lotterie

Bonus

Gold Club

Scrollando la pagina, si trovano ulteriori categorie e link rapidi che migliorano la navigazione e l’esperienza utente. È possibile accedere facilmente alle diverse sezioni di interesse e, nella parte inferiore dello schermo, ci sono informazioni su come aprire un conto, scaricare l’app e piazzare una scommessa. Il sito è intuitivo e facile da usare, con una proposta di giochi e scommesse completa.

Bonus benvenuto Goldbet: recensioni promozioni









Secondo le opinioni raccolte online, l’operatore propone dei bonus benvenuto Goldbet in grado di soddisfare le richieste di diversi profili di giocatori. Le offerte per i nuovi iscritti includono

Bonus benvenuto scommesse

Bonus benvenuto casinò

Bonus benvenuto bingo

Bonus benvenuto lotterie

Bonus benvenuto poker

Per la partecipazione a queste promozioni potrebbe essere richiesto l’uso di un codice promo Goldbet da inserire durante l’iscrizione. Per maggiori info sulla registrazione a Goldbet rimandiamo alla scheda dedicata.

Scommesse su Goldbet: cosa dicono i giocatori

L’area scommesse è suddivisa nelle seguenti categorie:

Sport

Live

Virtuali

Ippica

Totocalcio

La schermata principale della sezione scommesse è organizzata in tre macroaree verticali: sport, quote e schedina. La lista di sport su cui scommettere è ampia, includendo calcio, tennis, basket, padel, volley, e molte altre discipline.

Mercati scommesse Goldbet

Goldbet offre una vasta gamma di mercati, dai classici under/over a combo, handicap, multigoal e altro ancora.

Nel calcio, che è lo sport con più opzioni, una partita di Serie A può offrire più di 510 quote diverse, suddivise nei seguenti mercati:

U/O (Under/Over): scommesse sul totale di gol, punti o altri parametri rispetto a un valore specifico.

Primo tempo e Secondo tempo: scommesse sui risultati parziali.

Handicap: scommesse considerando un vantaggio o svantaggio virtuale.

Risultato esatto: pronostico del punteggio finale.

1° Tempo/Finale: scommesse combinate sui risultati del primo tempo e finale.

Casa/Ospite: scommesse sul rendimento delle squadre in casa o fuori.

Combo: combinazione di diverse scommesse in una sola.

Multigol: scommesse sul numero complessivo di gol nella partita.

Draw No Bet: scommesse sul risultato con rimborso in caso di pareggio.

GG/NG (Goal/No Goal): scommesse se entrambe le squadre segneranno almeno un gol.

DC (Doppia Chance): scommesse su due possibili esiti della partita.

Questa varietà rende l’offerta di Goldbet particolarmente interessante per gli appassionati di scommesse.

Quote e Payout Goldbet

La valutazione delle quote è uno dei temi più richiesti nelle recensioni di Goldbet. Per analizzare le quote, bisogna calcolare il payout, che rappresenta la percentuale di denaro restituita ai giocatori sotto forma di vincite.

Il calcolo del pay out si effettua invertendo tutte le quote di un mercato e sommando le probabilità inverse. Poiché i payout variano tra mercati e sport, ecco un esempio specifico con le quote per la partita di Serie A Torino-Inter nel mercato “Esito finale 1X2”:

Torino: 2.45

Pareggio: 3.45

Inter: 2.85

Calcolando il payout, si ottiene un valore del 95.3%, in linea con i migliori bookmaker in Italia.

Scommesse Live e Streaming

Goldbet supporta le scommesse in tempo reale, con un palinsesto che include calcio, basket, tennis e altro ancora. Inoltre, è possibile seguire le partite in diretta streaming su Goldbet sia da app mobile che dal sito, per i clienti registrati.

Cashout

La funzione di cashout consente di chiudere una scommessa anticipatamente, garantendo un importo certo che può essere superiore o inferiore alla puntata iniziale. Questa opzione è disponibile per la maggior parte degli eventi.

Recensioni casinò Goldbet

Le opzioni di divertimento, secondo il parere degli utenti, sono numerose anche con riferimento alla sezione casinò. I giochi disponibili includono

Slot

Roulette

Giochi da tavolo

Videopoker

Slot

Le opzioni e i fornitori sono quelli tra i più popolari e le promozioni non mancano di certo.

Pareri casinò live Goldbet

La sezione live del sito Goldbet prevede una varietà di giochi d’azzardo tra cui

Live Slot

Blackjack

Roulette

Baccarat

Dadi

Giochi di poker

Game Show

Altri Giochi Goldbet

Oltre alle classiche scommesse e casinò, i game lover possono trovare una ricca selezione di giochi di poker e bingo, nonché lotterie e giochi di carte online con oltre 20 giochi tra i popolari italiani inclusi Scopa, Scala 40, Briscola, Bestia, Cirulla, Burraco e molti altri.

Anche per queste sezioni sono previste offerte e tornei a premio.

Metodi di Pagamento su Goldbet

Goldbet accetta diversi metodi di pagamento per depositi e prelievi, tra cui:

Carta di credito/debito

ApplePay

Postepay

PayPal/Neteller/Skrill

Muchbetter

Rapid Transfer

Paysafecard

GoldBet Voucher

Bonifico bancario/postale

Le condizioni specifiche per ogni metodo possono variare, quindi si consiglia di consultare il sito per maggiori dettagli.

App Goldbet per dispositivi mobili

Goldbet offre sette applicazioni diverse per Android e iOS, coprendo tutte le categorie di gioco disponibili. Gli utenti possono scaricare le app inquadrando il codice QR sul sito di Goldbet e autorizzandone l’uso dalle impostazioni del dispositivo.

Supporto Clienti Goldbet: opinioni

Goldbet mette a disposizione un servizio di assistenza clienti eccellente, con una sezione dedicata sul sito e vari canali di contatto:

Email

Chat (disponibile dopo il login)

Telefono

L’assistenza è disponibile dalle 09:00 alle 22:00, sette giorni su sette.

Domande Frequenti – Recensioni Goldbet

Goldbet è sicuro per i pagamenti?

Sì, non solo le recensioni mostrano ciò sulla base dell’esperienza dei clienti, ma anche il fatto che l’operatore ha una licenza ADM dovrebbe tranquillizzare i giocatori sull’affidabilità e la sicurezza del sito di gioco d’azzardo legale.

Goldbet prevede bonus benvenuto?

Sì, come molti siti scommesse e casinò, Goldbet prevede promozioni di benvenuto per i nuovi giocatori che si registrano. Le offerte attive sono consultabili sulla pagina relativa alle promozioni.

È possibile contattare Goldbet via chat?

Sì, i giocatori che dispongono di un conto gioco Goldbet possono contattare il supporto clienti anche via chat dopo aver effettuato il login all’account.

