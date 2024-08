I siti scommesse sono portali all’interno dei quali è possibile trovare le quote di diversi match degli sport più seguito in Italia.

Siti scommesse calcio: panoramica

Le scommesse sul calcio sono quelle che attirano il maggior numero di appassionati e il volume più consistente. I siti calcio scommesse offrono diverse opzioni di gioco, a partire dai mercati più conosciuti, come l’esito finale ovvero “1, X o 2”, a quelli di nicchia, come ammonizioni e handicap asiatici.

Scegliere il sito giusto per il proprio stile di gioco è il primo passo per scommettere in modo sicuro e informato. Nel frattempo, è possible consultare le recensioni dei siti su cui è possibile scommettere su questa disciplina sportiva.

Fattori da considerare per scegliere i siti scommesse calcio

Varietà del palinsesto e dei mercati. Quote. Sicurezza e affidabilità. Bonus e promozioni. Servizio clienti. Metodi di pagamento. Facilità d’uso del sito. Scommesse live e streaming.

Varietà del palinsesto e dei mercati

I migliori siti di scommesse calcio propongono ai propri utenti tutte le principali competizioni come Serie A, Premier League, Liga spagnola, Champions League e competizioni fra nazionali.

Tale proposta si dovrebbe declinare in tutte le principali categorie di gioco, ovvero scommesse pre-partita, live e antepost, tramite tante opzioni diverse. Piattaforme con la giusta varietà e profondità danno modo a utenti di tutti i tipi di applicare le proprie strategie di gioco.

Nella pratica questo significa poter scommettere non solo sulle opzioni più gettonate, come “Goal / No Goal” o “Under / Over”, ma avere anche a disposizione instant bet sulla prossima squadra che segnerà o il minutaggio della rete.

Quote

Le quote sono senza dubbio un fattore cruciale quando si parla di scommesse sportive. I migliori siti calcio scommesse offrono quote superiori alla media, con payout che dovrebbero superare il 95% nei mercati principali delle partite più seguite.

Anche pochi centesimi di variazione della quota possono fare la differenza sul lungo periodo. Ecco perché è opportuno mettere a confronto le quote proposte dai vari siti sugli stessi eventi, così da trovare le migliori opportunità di gioco.

Sicurezza e affidabilità

Quando si parla di scommesse con denaro reale sul calcio, la sicurezza non è un optional. Da questo punto di vista, bisogna iscriversi esclusivamente a piattaforme legali e sicure in Italia, autorizzate dall’ADM / AAMS e dotate di licenza GAD.

La reputazione del sito e la presenza della piattaforma da diversi anni sul mercato italiano e internazionale, sono altri indicatori di affidabilità di un bookmaker. I siti di scommesse stranieri senza licenza ADM sono illegali e mettono a rischio la sicurezza dei propri utenti.

Bonus e promozioni

Ricordando a tutti i lettori che non è oro tutto ciò che luccica, i bonus e le promozioni possono essere comunque un fattore rilevante nella scelta del bookmaker giusto.

Dopo aver letto i termini e le condizioni delle offerte, è possibile farsi un’idea sulla fattibilità della promozione e sull’effettiva probabilità di ottenere il bonus scommesse sul calcio.

Servizio Clienti

Un altro ingrediente fondamentale per una ricetta che funziona è l’assistenza al cliente. I migliori siti scommesse calcio offrono supporto lungo tutto l’arco della settimana e sono reperibili attraverso vari canali come chat dal vivo, email e telefono.

Trovare l’operatore giusto al momento giusto può fare la differenza per gli utenti alle prime armi, che tendono a incappare in problemi con maggiore frequenza.

Metodi di pagamento

Avere a disposizione diversi metodi di pagamento è un altro aspetto importante. I siti per scommesse calcio dovrebbero offrire le opzioni più richieste in Italia, fra cui carte di pagamento (Postepay inclusa), portafogli elettronici (Paypal in primis) e bonifici bancari per depositi e prelievi sicuri e tempestivi.

Facilità d’uso del sito

Con un layout del sito chiaro, moderno e facile da usare, gli utenti incontrano meno difficoltà. I migliori siti calcio scommesse presentano un design chiaro sia su PC desktop che su app per device mobili.

Scommesse live e streaming

Le scommesse live non possono mancare a un bookmaker nel 2024. I migliori siti per le scommesse sul calcio propongono quote aggiornate in tempo reale, con payout adeguati e allineati alla media di mercato.

Alcuni siti streaming calcio offrono statistiche aggiornate in tempo reale e danno la possibilità di guardare le partite in diretta. Un servizio particolarmente utile per chi vuole seguire la propria squadra del cuore o avere il maggior numero di informazioni per decidere se effettuare una puntata o meno.

FAQ

Sui migliori siti di scommesse calcio si possono vedere le partite di Serie A?

Al momento i diritti TV per trasmettere le partite di Serie A fanno capo esclusivamente a DAZNbet e Sky, pertanto non sono visibili sui bookmaker italiani in streaming. In ogni caso, il palinsesto è ricco di altri eventi come La Liga o l’Europa League.

Come si può sapere se un sito di scommesse è affidabile?

Per prima cosa, per verificare l’affidabilità di un sito, bisogna verificare che sia in possesso di licenza ADM / AAMS). In seconda battuta, si possono consultare le recensioni.

Le quote dei vari siti scommesse sul calcio sono identiche?

No, possono esserci delle differenze anche sostanziali fra un sito scommesse e l’altro per la stessa partita e lo stesso esito. Ecco perché è opportuno fare un confronto fra le piattaforme.

