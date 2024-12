Il settore italiano del gioco d’azzardo online include diversi operatori autorizzati, tra cui 888.it, uno dei migliori siti scommesse, ma anche casinò e poker. La particolarità di questo bookmaker è che si presenta con 3 interfacce diverse per ciascuna delle categorie di gioco di cui sopra.

In questa recensione 888 forniremo le opinioni e valutazioni sul sito, l’app, i bonus offerti dall’operatore, ma anche sugli strumenti di pagamento utilizzabili, sull’affidabilità e sulle funzionalità dell’app e l’affidabilità del servizio clienti.

Recensione 888: interfaccia originale

Come accennato nell’introduzione di questa recensione 888, l’operatore si distingue per la presenta di 3 diversi domini per ciascuna delle categorie di gioco, cui associa diverse colorazioni:

Sport

Casinò

Poker

I colori associati a ciascuno dei domini sono, rispettivamente, arancione, verde e blu.

Il giocatore può tutavia digitare semplicemente 888.it per entrare nella homepage del sito che racchiude tutti i sottodomini. Qui sarà possibile visualizzare il logo ADM e il numero di concessione 15014 a testimoniare che il sito è legale e autorizzato. Inoltre, si possono leggere i dettagli delle promo di benvenuto.

Bonus benvenuto 888 per sport, casinò e poker

Coloro che completano la registrazione alla piattaforma per la prima volta possono ottenere dei bonus benvenuto 888 per le scommesse, per i giochi del casinò o per il poker.









Le promozioni sono distinte e il giocatore può scegliere di partecipare ad una delle offerte benvenuto proposte. Talvolta, potrebbe essere richiesto l’uso di un codice promozionale 888 per selezionare l’offerta desiderata. In altri casi, si può selezionare la promo direttamente all’atto della registrazione senza la necessità di compiere azioni aggiuntive.

A ciascuna promo corrispondono, infatti, termini diversi di partecipazione. I giocatori che sono interessati alle offerte, sono invitati a leggere per esteso le condizioni del bonus prima dell’adesione.

888 sport recensioni: opzioni di scommesse disponibili

La sezione scommesse di 888 offre diverse discipline su cui scommettere. Queste includono:

Calcio

Esports

Tennis

Basket

Pallavolo

Pallamano

Hockey su ghiaccio

Motori

Pugilato

Baseball

Atletica

Football americano

Badminton

Freccette

Olimpiadi

L’offerta include anche le quote seire A, Serie B e le scommesse Champions League.

888 sport live: quali sport sono disponibili

Per quanto riguarda la sezione live, sono disponibili diverse discipline in-play, tra cui

Calcio

Tennis

Basket

Baseball

Freccette

Le opzioni a disposizione sono soggette a variazione a seconda dell’offerta sportiva del momento. In aggiunta alle scommesse in tempo reale, 888 offre la possibilità di seguire la diretta streaming 888 senza dover affrontare costi aggiuntivi. Questo permette ai giocatori di scommettere mentre si guardano gli eventi su cui si è piazzata la scommesse. Non male per un sito scommesse.

Mercati per le scommesse sportive

Oltre al numero di sport, le recensioni di 888sport dovrebbero considerare anche il numero di mercati disponibili. Abbiamo esaminato questo aspetto analizzando la partita Inter-Manchester City, finale di Champions League.

Per questo match, 888sport offre meno di 80 quote, un numero relativamente basso rispetto ai migliori bookmaker italiani. Tuttavia, le quote sono ben organizzate con una barra laterale scorrevole e un elenco completo.

Gli utenti possono scegliere tra le seguenti categorie di mercati:

Tutte

Tempo regolamentare

1°/2° tempo

Angoli

Cartellini nella partita e per squadra

1×2 con Handicap

Eventi nella partita

La varietà di mercati è nella media per il settore delle scommesse in Italia.

Quote 888sport: il punto forte

Considerando la partita tra Manchester City e Inter, abbiamo calcolato il payout per valutare le quote di 888sport. Il payout rappresenta la percentuale della somma restituita agli utenti sotto forma di vincita, considerando tutti i possibili esiti di un determinato mercato (in questo caso “Esito finale 1X2”).

La formula del payout è:

Payout% = 1 / (1 / Quota 1 + 1 / Quota X + 1 / Quota 2) * 100

Effettuando il calcolo per le quote fornite da 888sport, otteniamo un payout del 96,65%. Questo valore è considerato alto, poiché qualsiasi payout superiore al 95% è reputato molto competitivo dagli addetti ai lavori.

888 casinò recensioni

Quali sono le nostre opinioni sul casinò 888? Il sito è ben organizzato da questo punto di vista e tramite la barra laterale si può accedere facilmente alle sezioni del sito:

Slot

Live casinò

Nuovi giochi

Giochi da casinò

Giochi con Jackpot

888 Casino offre un’ampia gamma di giochi classici come Roulette e Blackjack, slot machine innovative, giochi live, fantastiche offerte di benvenuto, oltre a bonus e promozioni giornaliere. L’ambiente di gioco è sicuro e protetto grazie a tecnologie all’avanguardia e al pieno rispetto delle normative.

888casino è periodicamente controllato e certificato da eCOGRA e si impegna fortemente per garantire il gioco responsabile, vietando l’accesso ai minorenni, prevenendo l’uso compulsivo della piattaforma di gioco e obbligando i giocatori a definire i limiti di ricarica.

Recensioni poker 888

In una recensione completa 888 non poteva certamente mancare la nostra analisi della sezione Poker. 888 poker prevede una piattaforma pokeristica in grado di accogliere gli appassionati di questo gioco di carte che richiede abilità e strategia.

Le varianti di Poker a cui è possibile giocare su questa piattaforma includono:

Texas Hold’em

Omaha

Online Poker Series

Tornei PKO

Cash Game

Blast

Sit & Go con Jackpot

Snap

Poker fast fold

888 si impegna, inoltre, a fornire una guida completa che analizza la terminologia del poker, per favorire il gioco consapevole dei suoi utenti.

Metodi di pagamento su 888

Molte recensioni 888 offrono informazioni superficiali sugli strumenti di pagamento. Nella tabella seguente sono stati riassunti i dettagli fondamentali da sapere sull’argomento.

Metodo di pagamento Ricarica Prelievo Carte di credito e carte di debito VISA ✔ ✔ MasterCard ✔ ✔ ApplePay ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ PayPal ✔ ✔ Paysafecard ✔

888 recensioni: sicurezza e affidabilità

888sport è un sito sicuro? Le recensioni su Trustpilot sono discordanti, ma per una valutazione precisa della sicurezza e affidabilità del portale, bisogna considerare dati oggettivi.

888sport tutela la sicurezza degli utenti attraverso:

Regolamentazione rigorosa: Parte del Gruppo 888, regolato secondo normative internazionali sui giochi d’azzardo online e autorizzato dall’ADM in Italia.

Protezione dei dati personali: Raccoglie e protegge i dati personali degli utenti, utilizzandoli solo per fornire servizi di gioco.

Controllo delle attività fraudolente: Utilizza tecnologie avanzate per rilevare e prevenire attività fraudolente, monitorando software sospetti e l’uso di VPN o proxy.

Monitoraggio delle piattaforme: Verifica l’identità degli utenti tramite sistemi KYC per mantenere un ambiente di gioco sicuro.

Sicurezza dei pagamenti: Applica normative anti-riciclaggio per garantire la sicurezza delle transazioni.

Riteniamo utile ricordare che dal momento che il sito è legale e in possesso di una licenza, i giocatori non hanno nulla da temere sulla sicurezza del sito o dell’app. Periodicamente, infatti, 888 viene sottoposto a rigidi controlli che mirano a garantire agli utenti la tranquillità dovuta per le transazioni online.

888 assistenza e numero verde

In caso di problemi, oltre alla sezione dedicata alle risorse utili, 888 ha un supporto clienti raggiungibile attraverso i diversi metodi:

Telefono : numero +44 2034781908.

: numero +44 2034781908. Email : per questioni non urgenti o per inviare documenti necessari per la verifica dell’identità, gli utenti possono contattare l’assistenza via email all’indirizzo supporto@888sport.it.

: per questioni non urgenti o per inviare documenti necessari per la verifica dell’identità, gli utenti possono contattare l’assistenza via email all’indirizzo supporto@888sport.it. Live chat: 888sport propone anche una live chat. Gli utenti possono contattare un operatore dopo aver risposto alle domande iniziali di un bot (capace di risolvere i problemi più comuni).

Recensioni 888 – FAQ

Serve completare la registrazione sui 3 domini 888?

No, è sufficiente creare un solo account per persona e sarà possibile utilizzarlo su tutte le interfacce e tutti i prodotti 888, che si tratti di scommesse, poker o casinò.

Perchè non riesco a prelevare denaro da 888?

È probabile che i giocatori non riescono a prelevare denaro dal conto se non hanno effettuato la verifica del conto tramite invio di un documento di identità. Per informazioni sulla ragione specifica, si invitano i lettori a consultare il servizio clienti 888.

888 prevede bonus senza deposito?

Potrebbe. Di tanto in tanto le offerte cambiano, ma tendenzialmente i bonus alla registrazione sono riservati ai nuovi giocatori iscritti al sito. Per maggiori dettagli è utile consultare la sezione “Promozioni” del sito.

Quali bookmaker hanno recensioni simili a 888?