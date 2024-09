Nel vastissimo panorama delle scommesse online legali in Italia, si sono imposti una manciata di brand, diventati più noti fra il grande pubblico. Forse non tutti sanno che, in realtà, sono presenti decine e decine di siti scommesse poco conosciuti ma comunque autorizzati dall’ADM e che offrono standard qualitativi simili a quelli delle piattaforme più popolari. In questo articolo si parlerà nel dettaglio dei vantaggi, dei rischi e dei criteri per selezionare in modo consapevole questi siti scommesse meno noti.

Quali sono i migliori siti scommesse meno noti

































Specifichiamo ancora una volta che i siti scommesse descritti in questa pagina, seppur poco popolari, operano legalmente in Italia in virtù di una regolare licenza ADM. A tal proposito, riteniamo utile menzionare che i siti sicuri presentano il logo e il numero della concessione sulla piattaforma di gioco, e il loro sito web è in genere un “.it”. Qui elenchiamo alcuni dei siti scommesse legali poco conosciuti di cui parleremo di seguito:

Betsson









Questo bookmaker fa parte di un gruppo svedese che opera nel settore del gioco d’azzardo da tantissimi anni. Opera con regolare licenza in vari paesi e solo nel marzo 2024 ha debuttato col brand Betsson principale in Italia tramite concessione per i giochi a distanza codice GAD 15444 dove è ancora un sito scommesse poco conosciuto.

Bwin









Bwin è una società di scommesse online con sede a Gibilterra che opera nel settore del betting e casinò in diversi paesi europei e non. In Italia opera legalmente grazie alla concessione numero 15026, anche se non ha scalato moltissimo in termini di popolarità e risulta ancora oggi un sito scommesse poco popolare.

888









Questa piattaforma di gioco, anch’essa legale e operante con licenza ADM 15014 opera con interfacce distinte a seconda del prodotto di riferimento. La sua peculiarità è infatti la distinzione di 3 siti web per scommesse sportive, casinò e poker, a cui è però possibile accedere con le stesse credenziali. Risulta di certo un sito scommesse popolare, seppur poco conosciuto se confrontato a titani come bet365, Sisal, Snai, Lottomatica..

Betway









Betway è un’azienda operante nel settore del gioco d’azzardo dal 2006. La sua offerta di intrattenimento comprende scommesse, casinò, poker e bingo. In Italia opera legalmente grazie alla concessione 15216 anche se la sua popolarità non ha ancora spiccato il volo.

Gioco Digitale









Giocodigitale.it è una piattaforma di gaming online poco conosciuta che appartiene a bwin Italia s.r.l e opera sul territorio italiano con la concessione ADM per il gioco a distanza n. 15028. Anche questo bookmaker propone una ricca selezione di scommesse e giochi del casinò con cui divertirsi in modo sicuro e legale.

Starvegas









StarVegas è un sito scommesse poco noto che offre però una vasta gamma di giochi da casinò, tra cui slot machine, giochi da tavolo come roulette e blackjack, e una sezione dedicata al poker. La piattaforma è regolamentata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in virtù della concessione di gioco numero 15231.

Daznbet









Questo operatore di scommesse e casinò poco famoso è un bookmaker emergente, lanciato in Italia solo nel 2023. Si differenzia dagli altri operatori per l’assenza della proposta diretta live, disponibile però tramite sottoscrizione sulla nota piattaforma di streaming connessa. Su Daznbet è possibile giocare in modo sicuro grazie alla licenza GAD 15210 gestita da Bet Class Italia srl.

Admiralbet









Un altro sito scommesse poco conosciuto ma nondimeno sicuro e affidabile è Admiralbet che opera nel settore del gioco d’azzardo con concessione 15096. Come per gli altri brand qui sopra esposti, anche l’offerta di intrattenimento di questo operatore non ha nulla da invidiare ai bookmaker più popolari.

Sicurezza e affidabilità dei siti scommesse poco conosciuti

Uno dei principali interrogativi quando si considera l’utilizzo di siti scommesse poco conosciuti, come menzionato più volte nel corso di questa guida, riguarda la loro sicurezza e affidabilità. Per iniziare, bisogna verificare se il sito è stato autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in Italia, o da organismi equivalenti in altri Paesi. Gli operatori con una concessione GAD operano in conformità con le normative italiane e garantiscono quindi la piena sicurezza dell’ambiente di gioco.

Oltre alla licenza, è consigliabile dare un’occhiata recensioni e feedback da parte di altri utenti su siti affidabili. Le opinioni dei giocatori che hanno già utilizzato il sito possono gettare luce su eventuali problemi con prelievi, servizio clienti o altri aspetti rilevanti, come le quote.

Come scegliere bookmaker poco conosciuti

Un aspetto di rilievo dei siti scommesse poco conosciuti riguarda il numero, l’ampiezza e la profondità dei mercati su cui è possibile scommettere. Se è vero che i siti più grandi propongono quote di sport noti come calcio, basket e tennis, in molti casi quelli meno noti arrivano anche a discipline di nicchia, arrivando a prendere in considerazione anche eventi politici o spettacoli televisivi.

Bonus e promozioni su siti scommesse poco conosciuti

Un altro punto di interesse dei siti scommesse poco conosciuti è la possibilità di trovare bonus e promozioni. In alcuni casi, per farsi notare rispetto ai brand più affermati, queste piattaforme offrono bonus di benvenuto molto competitivi, a cui si aggiungono promozioni ricorrenti e programmi con bonus fedeltà. Per capire quali siano i bonus interessanti, bisogna leggere attentamente i termini e le condizioni di tutte queste offerte.

Facilità d’uso della piattaforma e funzionalità per gli utenti

L’esperienza utente è un altro fattore rilevante nella scelta di un bookmaker. I siti scommesse poco conosciuti possono sorprendere in positivo, proponendo interfacce all’avanguardia, intuitive e con tutte le funzionalità più avanzate. Molti di questi siti sono stati sviluppati con attenzione per i giocatori meno esperti.

Sempre più siti scommesse poco conosciuti offrono app mobile o versioni ottimizzate per dispositivi mobili. Con queste piattaforme si consente agli utenti di scommettere in anche tramite smartphone, senza particolari vincoli.

Metodi di pagamento e tempi di prelievo

Un altro elemento da considerare nella valutazione dei siti scommesse poco conosciuti riguarda i metodi di pagamento disponibili e i tempi di elaborazione delle transazioni. I migliori siti scommesse poco conosciuti offrono tutte le opzioni di pagamento più usate in Italia, fra cui carte di credito, portafogli elettronici, bonifici bancari e, in alcuni casi, anche Postepay.

La velocità dei prelievi è un’altra variabile rilevante. I siti più efficienti elaborano le richieste di prelievo con rapidità, con tempi che variano da pochi minuti a un massimo di 24 – 48 ore.

Assistenza clienti

Il supporto al cliente è un altro elemento rilevante, in particolar modo quando utenti alle prime armi si affacciano per la prima volta ai siti scommesse poco conosciuti. Un sito di qualità dovrebbe offrire supporto rapido e disponibile attraverso vari canali, come chat dal vivo, email e telefono. Il servizio clienti dovrebbe essere in lingua italiana, ed essere disponibile lungo un’ampia fascia oraria per risolvere i problemi in modo efficace.

Altri siti scommesse per argomento