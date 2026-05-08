LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro complesso, ma l’azzurra può giocarsela

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match fra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro, valido come secondo turno del torneo WTA di Roma 2026, ultimo Master 1000 prima dello Slam parigino Roland Garros.

L’azzurra è approdata al secondo turno del torneo di casa grazie alla bella vittoria sull’austriaca Sinjia Kraus (numero 103 del ranking), complicata più dalle condizioni meteo che dal gioco espresso dalla propria avversaria. Cocciaretto è stata abile a non farsi distrarre dal presentarsi di continui piovaschi chiudendo il match 2-0 (6-2, 6-4) abbastanza rapidamente. L’avversaria di oggi è ben più quotata rispetto Kraus; Emma Navarro, che ha potuto contare su un bye per saltare il primo turno, è infatti una tennista di alto rango e dal grande talento, anche se l’ultimo periodo, complice anche problemi fisici, è stato tutt’altro che positivo per la statunitense.

La tennista a stelle e strisce, che già a 22 anni rientrava nella top-ten del ranking, sta attraversando un lungo periodo complicato, che l’ha fatta scivolare in classifica fino al 35esimo posto in classifica WTA, non troppo davanti a Cocciaretto che al momento si trova in 41esima posizione. Navarro non gioca un match da inizio marzo, quando trovò la sconfitta contro Lulu Sun nel primo turno del torneo WTA 125 di Austin. L’ultima vittoria risale invece a metà febbraio, contro Elena Gabriela Ruse nel primo turno nel WTA 1000 di Dubai. Per l’americana la vera incognita sarà quindi la condizione fisica con cui è arrivata al torneo italiano.

Negli scontri diretti le atlete si trovano in parità. Solamente due le partite in cui Cocciaretto e Navarro si sono affrontate, con una vittoria per parte. La statunitense ha vinto contro l’azzurra nel secondo turno degli Australian Open 2024 in rimonta per 2-1. La tennista marchigiana ha invece ottenuto il suo unico successo contro Navarro nell’importantissima sfida nella finale di Billie Jean King Cup 2025.

La partita fra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro, valida come secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026, sarà il quarto match del giorno sul Campo Centrale (la giornata comincia alle 11), sicuramente non prima delle 19.00. Gli incontri che precederanno quello fra l’azzurra e la statunitense saranno McNally-Swiatek, Altmeier-Zverev e PrizmicDjokovic. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!