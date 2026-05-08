Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Nessebar-Burgas: orari, percorso, tv. Milan si gioca la prima maglia rosa

Si apre dalla Bulgaria l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. Scatta oggi con la frazione da Nessebar a Burgas la Corsa Rosa: andiamo a scoprire la prima tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 14.00

PERCORSO

Prima frazione che non prevede grosse insidie a livello altimetrico, è praticamente scontato l’arrivo in volata. Il GPM di Cape Agalina (1,1 km al 2,5%), da affrontare due volte, è poco più di un cavalcavia posto solo per assegnare la maglia azzurra. L’ultimo chilometro è leggermente in salita e può complicare la vita ai velocisti puri, ultima curva posta a 270 metri dall’arrivo.

FAVORITI

Un sogno che può diventare realtà: rara opportunità per i velocisti di andare a vestire la Maglia Rosa. L’attesa è tutta per Jonathan Milan: il corridore della Lidl-Trek è sicuramente il numero uno tra le ruote veloci e punta a conquistare il simbolo del primato e l’ennesima vittoria di tappa. A sfidarlo ci saranno Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ed Arnaud De Lie (Lotto Intermarché). Nome a sorpresa quello di Matteo Malucelli (XDS Astana Team).

PROGRAMMA

Venerdì 8 maggio – Prima tappa Nessebar-Burgas (147km)

Orario di partenza: 14.00

Orario di arrivo: 17.05 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 13:30 alle 14:05; su Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport