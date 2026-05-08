LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro l’australiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno molto prestigiosa che vede di fronte Matteo ARNALDI ad Alex DE MINAUR per un posto in 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma!

Serve un’impresa, quasi un miracolo all’azzurro, rinato dopo la vittoria contro Jaume Munar all’esordio qui al Foro Italico ma soprattutto dopo aver alzato il trofeo di Cagliari, prestigioso Challenger 175 che, con la vittoria di mercoledì, ha restituito la top 100 al sanremese seppur in maniera virtuale. Oggi una vittoria contro il top ten aussie varrebbe il ritorno nelle prime 95 piazze della Classifica Live. Per chi vince c’è Jodar, se batte Borges!

C’è innanzitutto da sfatare il precedente molto negativo, che vide ‘The Demon’ imporsi comodamente per 6-3, 6-0, 6-3. Si era al 2° turno degli Australian Open e De Minaur fece letteralmente un sol boccone del giovane azzurro, che nel 2024 si affacciava alla sua prima stagione da top 50 dopo aver riportato la Coppa Davis in Italia 50 anni dopo a Malaga a fine 2023. Insomma, oggi gioca in casa e sulla migliore superficie possibile nel match-up l’azzurro e potrà esaltarsi, come spesso gli accade quando gioca nettamente sfavorito.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento e divertimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno molto prestigiosa che vede di fronte Matteo ARNALDI ad Alex DE MINAUR per un posto in 3° turno degli Internazionali d’Italia contro Jodar o Borges. Si gioca alle 11.00, vi aspettiamo!