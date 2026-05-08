LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio contro il bombardiere francese

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dell’ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento parigino del Rolland Garros, secondo Slam stagionale.

Musetti ha sempre vinto contro il transalpino, fatta eccezione per l’ultimo dei cinque scontri diretti giocati nel corso delle loro carriere: nel 2025, all’ATP 250 di Bruxelles, il francese la spuntò per 2-0. Il tennista toscano dovrà essere bravo a disinnescare il potente servizio di Mpetshi Perricard, l’arma più efficiente di un giocatore che oltre questo non è composto di un grande bagaglio tecnico.

Per raggiungere Musetti al secondo turno, con il toscano che ha avuto ha disposizione un bye per la sua classifica, il francese ha superato il britannico Fearnley solo al terzo set, in un match durato quasi 2 ore e 40 minuti. Ovviamente, è il toscano a partire favorito, ma ci sarà da capire se Lorenzo ha fatto qualche passo in avanti dal punto di vista fisico e, soprattutto, mentale dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane.

Il match tra Musetti e Mpetshi Perricard non inizierà prima delle 20.30 e sarà il quinto sul Campo Centrale, con la giornata che inizierà alle 11.00 con la sfida tra la statunitense McNally e la polacca Swiatek, mentre non prima delle 13 sarà il turno del derby tedesco tra Altmeier e Zverev. Successivamente, Djokovic tornerà in campo contro il croato Prizmic e non prima delle 19.00, ad anticipare il toscano, sarà la statunitense Navarro contro la nostra Cocciaretto. Segui l’incontro in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!