LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra per continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Noemi Basiletti e l’ucraina Elina Svitolina, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Roma.

La classe 2006 toscana, numero 427 del mondo, sta vivendo un vero e proprio sogno qui al Foro Italico, con la vittoria sull’australiana Ajla Tomljanovic che le ha regalato il primo successo della carriera in un tabellone principale WTA. Ad attenderla al secondo turno c’è un ostacolo molto complicato: l’ucraina Elina Svitolina, numero 10 del mondo, che nel 2019 ha raggiunto la posizione numero 3 nel ranking WTA. Per Basiletti, comunque vada, sarà una bellissima esperienza, durante la quale dovrà cercare di imparare il più possibile da una tennista di altissimo livello.

L’azzurra, entrata nel tabellone cadetto con una wild card arrivata dalle prequalificazioni, ha sconfitto la colombiana Emiliana Arango, numero 85 del mondo per 6-3, 6-4, e la romena Daria Snigur, numero 95 del ranking WTA, per 6-3, 6-7, 6-4. Nel primo turno del main draw, al debutto in un tabellone principale WTA, ha regolato in due set Tomljanovic, numero 88 del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-4, regalandosi così una sfida di altissimo livello al secondo turno. Per la classe ’94 ucraina, numero 7 del seeding, dopo il bye al primo turno, questa partita sarà l’esordio a Roma 2026, torneo dove ha già trionfato nel 2017 e nel 2018. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti.

Questo match sarà il quinto incontro della giornata di venerdì 8 maggio sulla Supertennis Arena. Il programma sarà aperto dalla sfida tra il portoghese Nuno Borges e il giovane talento spagnolo Rafael Jodar, che inizierà alle ore 11.00. A seguire in campo il norvegese Casper Ruud, opposto allo statunitense Zachary Svajda. Poi ancora Stati Uniti in campo, con Jessica Pegula che sfiderà la turca Zeynep Sonmez. Successivamente andrà in scena l’incontro tra l’argentino Sebastian Baez e il kazako Alexander Bublik. Infine sarà il turno della ventenne azzurra contro l’esperta ucraina.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurra Noemi Basiletti e l’ucraina Elina Svitolina, valida per il secondo turno del WTA 1000 di Roma 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!