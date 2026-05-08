LIVE Grant-Mboko, WTA Roma 2026 in DIRETTA: grande esame contro una top10 in ascesa

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Tyra Caterina Grant e Victoria Mboko, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Roma 2026. La talentuosa italo-americana torna in campo al Foro Italico per una sfida di lusso con una top 10.

La diciottenne azzurra avrà un’occasione importante per misurarsi con le migliori del mondo e per poter testare il proprio livello attuale. Dopo l’ottimo torneo di Madrid, dove ha superato le qualificazioni spingendosi fino al secondo turno del tabellone principale, Grant si è messa in mostra anche a Roma vincendo in rimonta il derby tra wild card con Lisa Pigato.

Mboko ha iniziato il 2026 sulla falsariga della passata stagione. Dopo aver vissuto un 2025 da sogno, iniziato alla posizione numero 333 del ranking WTA e chiuso nell’elitè mondiale con il titolo a Montreal, la diciannovenne canadese ha fatto il suo ingresso in top 10. Dopo la sconfitta all’esordio a Madrid contro McNally Mboko va alla ricerca di buone sensazioni a Roma per poter dimostrare di essere competitva anche sul rosso.

Quello odierno sarà il primo incontro tra le due giocatrici. La partita è in programma sulla BNP Paribas Arena come terzo match di giornata dalle 11.00 dopo de Minaur-Arnaldi ed Osaka-Lys. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Grant e Mboko con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!