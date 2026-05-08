LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata in Bulgaria, Milan ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia 2026, che giunge quest’anno alla centonovesima edizione. La Corsa Rosa ha scelto come Grande Partenza la Bulgaria, saranno tre le frazioni in questa nazione.

Il percorso di oggi prevede 147 km, con partenza da Nessebar e arrivo a Burgas. Dopo i primi 70 km tranquilli, in cui si passerà già vicino al traguardo e con solo qualche lieve saliscendi, si entrerà in un circuito lungo 22 km. Questo è da ripetere due volte e prevede il GPM di Cape Agalina (1.1 km al 2.6% medio, quarta categoria). Al termine dell’ultimo giro ci sarà anche il Red Bull KM, uno sprint intermedio che assegna 6″, 4″ e 2″ di abbuono ai primi tre che vi transitano. Quando la corsa uscirà dal circuito mancheranno ancora 32 km, tutti pianeggianti. L’arrivo è in leggera salita, ma con strada molto ampia, l’ultima curva è posta a 300 metri dalla conclusione.

E’ difficile trovare un vero favorito non conoscendo le condizioni dei vari corridori, ma sicuramente alcuni nomi sono una garanzia. Jonathan Milan è uno dei migliori candidati per la vittoria odierna. Il friulano arriva al Giro con già sei successi in stagione e con una gran preparazione alla corsa. Il corridore della Lidl-Trek avrà a disposizione come ultimo uomo il fidato compagno di squadra Simone Consonni, fattore da non sottovalutare per una volata che si prospetta caotica. Tobias Lund Andresen sembra essere il maggiore rivale per il classe 2000. Il francese si è messo in mostra quest’anno alla Tirreno-Adriatico vincendo una tappa, sono tre i successi totali nel 2026, dimostrando di potersela giocare con i migliori. La Decathlon CMA CGM Team, il suo team, sta crescendo notevolmente e sarà sicuramente fondamentale nell’approcio alla volata. Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) e Kaden Groves (Alpecin – Premier Tech) sono altri due velocisti molto pericolosi. L’olandese ha già conquistato 4 vittorie quest’anno, testimoniando che il cambio di squadra gli sia servito a ritrovare le giuste sensazioni. Il classe 1993 vuole trionfare per mostrare a tutti di essere ancora un gran velocista e oggi ha la prima possibilità per farlo. Il secondo, invece, non ha ancora vinto quest’anno. Le doti dell’australiano, però, non si discutono e oggi rimane uno dei pretendenti maggiori alla vittoria.

Tra gli altri sprinter da tenere in considerazione ci sono anche il giovane talento Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla), Erlend Blikra (Uno -X Mobility), Orluis Aular (Movistar Team), Ethan Vernon (NSN Cycling Team) e Casper Van Uden (Team Picnic PostNL). Difficile che con un tracciato del genere possa arrivare la fuga, ma essendoci in palio la prima maglia rosa le squadre escluse dalla volata vorranno rendersi protagoniste. Attenzione allora a Mattia Bais e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), Brieuc Rolland (Groupama – FDJ United) e Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia 2026, centonovesima edizione della Corsa Rosa. Quest’anno per la Grande Partenza è stata scelta la Bulgaria, questa frazione prevede la partenza da Nessebar e arrivo a Burgas. L’inizio ufficiale è previsto per le 14.00. Buon divertimento!