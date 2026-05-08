LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi all’esame Le Mans, pista favorevole alla Ducati

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tradizionale tracciato transalpino, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione.

Si torna a competere dopo quanto accaduto a Jerez de la Frontera (Spagna). L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà sul particolare circuito francese, fatto di grandi accelerazioni e frenate e in cui la stabilità della moto è fondamentale.

A Noale, finora, hanno messo in mostra il miglior pacchetto e i piloti si sono dimostrati all’altezza della situazione. Martin sta trovando la propria continuità di rendimento, mentre il romagnolo è in serie nelle gare domenicali dal cinque round iridati, tenuto conto anche della chiusura del 2025.

Ci si aspetta una reazione della Ducati, ma sono da valutare i problemi tecnici legati alla GP26. Le vittorie di Marc e Alex Marquez nella Sprint e nel GP sono stati dei segnali, ma la consistenza da parte della scuderia di Borgo Panigale, relativamente al Team Factory, è venuta meno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà a girare nelle prove libere 1 a partire dalle 10:45, mentre le pre-qualifiche che definiranno chi sarà in Q1 e in Q2 scatterà dalle 15:00. Buon divertimento!