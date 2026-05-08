Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari 8 maggio, ordine di gioco, partita su TV8 in chiaro

Forse, se un consiglio va dato, il giorno migliore per gli Internazionali d’Italia nella loro attuale versione può essere il venerdì della prima settimana. Tanti secondi turni sia a livello ATP che WTA, una qualità molto alta e, naturalmente, anche gli allenamenti sui campi laterali a fare il loro con praticamente tutti i big visibili a pochi metri (fatte salve le resse che possono verificarsi).

In campo, programma del Centrale che propone una sessione serale tutta italiana con Elisabetta Cocciaretto nella rivincita di Billie Jean King Cup contro l’americana Emma Navarro, nonché l’esordio di Lorenzo Musetti contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, un braccio che sprigiona potenza insensata al servizio. La BNP Paribas Arena apre con Matteo Arnaldi opposto all’australiano Alex de Minaur, ha il suo climax con Tyra Grant che se la giocherà con la canadese Victoria Mboko, chiuderà con Luciano Darderi opposto al tedesco Yannick Hanfmann. Sulla SuperTennsi Arena per Noemi Basiletti l’incontro più significativo finora in carriera, quello con l’ucraina e due volte vincitrice di Roma Elina Svitolina.

Gli Internazionali d’Italia continueranno domani sia in campo ATP che in campo WTA. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (ATP/WTA); il torneo WTA è visibile su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky); un match del torneo ATP in chiaro su TV8 (in questo caso Musetti-Mpetshi Perricard). Diretta streaming su SkyGo, Now (ATP/WTA), Tennis Tv (ATP), SuperTenniX, sito di SuperTennis (WTA) e sito di Tv8 (match in chiaro). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette LIve testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Venerdì 8 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 McNally (USA)-Swiatek (POL) [4] – 2° turno WTA

NP Ore 13:00 Altmaier (GER)-Zverev (GER) [2] – 2° turno ATP

Prizmic (CRO) [Q]-Djokovic (SRB) [3] – 2° turno ATP

Sessione serale

Ore 19:00 Navarro (USA) [28]-Cocciaretto (ITA) – 2° turno WTA

NP Ore 20:30 Musetti (ITA) [8]-Mpetshi Perricard (FRA) – 2° turno ATP

BNP Paribas Arena

Ore 11:00 de Minaur (AUS) [6]-Arnaldi (ITA) [WC] – 2° turno ATP

NP 13:00 Osaka (JPN) [15]-Lys (GER) – 2° turno WTA

Grant (ITA) [WC]-Mboko (CAN) [10] – 2° turno WTA

Sakkari (GRE)-Rybakina (KAZ) [2] – 2° turno WTA

Hanfmann (GER)-Darderi (ITA) [18] – 2° turno ATP

SuperTennis Arena

Ore 11:00 Borges (POR)-Jodar (ESP) [32] – 2° turno ATP

Ruud (NOR) [23]-Svajda (USA) – 2° turno ATP

Pegula (USA) [5]-Sonmez (TUR) – 2° turno WTA

Baez (ARG)-Bublik (KAZ) [9] – 2° turno ATP

Svitolina (UKR) [7]-Basiletti (ITA) [WC] – 2° turno WTA

Pietrangeli

Ore 11:00 Wang (CHN) [31]-Eala (PHI) – 2° turno WTA

Struff (GER)-Lehecka (CZE) [11] – 2° turno ATP

Tabilo (CHI)-F. Cerundolo (ARG) [25] – 2° turno ATP

Paul (USA) [16]-Vukic (AUS) – 2° turno ATP

Pliskova (CZE)-Cristian (ROU) [33] – 2° turno WTA

Campo 13

Ore 11:00 Gibson (AUS)-Shnaider [19] – 2° turno WTA

Keys (USA) [17]-Stearns (USA) – 2° turno WTA

Griekspoor (NED) [29]-Blockx (BEL) – 2° turno ATP

Humbert (FRA) [31]-Kopriva (CZE) – 2° turno ATP

Campo 1

Ore 11:00 Khachanov [13]-Shevchenko (KAZ) – 2° turno ATP

van de Zandschulp (NED)-Kovacevic (USA) [LL] – 2° turno ATP

Alexandrova [14]-Siegemund (GER) – 2° turno WTA

Masarova (SUI) [Q]-Fernandez (CAN) [25] – 2° turno WTA

Campo 2

Ore 11:00 Samsonova [20]-Li (USA) – 2° turno WTA

Potapova (AUT) [Q]-Muchova (CZE) [11] – 2° turno WTA

Tien (USA) [19]-Dzumhur (BIH) – 2° turno ATP

Waltert (SUI) [Q]-Baptiste (USA) [32] – 2° turno WTA

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (ATP/WTA), SuperTennis (WTA, in chiaro e 212 Sky); un match ATP in chiaro su TV8 (Musetti-Mpetshi Perricard)

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP/WTA), Tennis Tv (ATP), SuperTenniX, sito di SuperTennis (WTA), sito di Tv8 (Musetti-Mpetshi Perricard)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-DE MINAUR DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI GRANT-MBOKO (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-HANFMANN (5° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI BASILETTI-SVITOLINA (5° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-NAVARRO DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD NON PRIMA DELLE 20.30