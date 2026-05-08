Basiletti-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 8 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente protagonista al Foro Italico di Roma. L’azzurra affronterà nel secondo turno degli Internazionali d’Italia la forte ucraina Elina Svitolina, nell’ultimo match previsto sul campo della SuperTennis Arena. Uno schedule che avrà inizio dalle ore 11:00.

LA DIRETTA LIVE DI BASILETTI-SVITOLINA (5° MATCH DALLE 11.00)

Una favola il percorso di Basiletti in questo torneo, partendo dalle qualificazioni. Vittorie inattese, in successione, per una ragazza che ha saputo cavalcare l’onda emotiva del momento e imporre il proprio tennis. Dall’altra parte della rete ci sarà un’avversaria molto qualificata, che fa poi dell’esperienza il suo grande punto di forza.

Noemi, dal canto suo, avrà il vantaggio di non avere nulla da perdere e tutto da guadagnare da un incrocio con una giocatrice così forte. Una partita che, in ogni caso, potrà servire nel cammino. Cercherà di viverla così la tennista tricolore, in modo da mettere sulla terra rossa capitolina tutte le proprie armi e stupire ancora una volta.

Il match tra Noemi Basiletti ed Elina Svitolina sarà il quinto e ultimo sulla SuperTennis Arena, il cui programma avrà inizio dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), nonché in diretta streaming su SkyGo, NOW, SuperTenniX e supertennis.tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale del confronto.

BASILETTI-SVITOLINA WTA ROMA 2026

Venerdì 8 maggio

Supertennis Arena – ore 11:00

Nuno Borges POR vs Rafael Jodar ESP

Casper Ruud NOR vs Zachary Svajda USA

Jessica Pegula USA vs Zeynep Sonmez TUR

Sebastian Baez ARG vs Alexander Bublik KAZ

Elina Svitolina UKR vs Noemi Basiletti ITA – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e su SuperTennis HD

PROGRAMMA BASILETTI-SVITOLINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (canale 64 in chiaro e 212 Sky)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport