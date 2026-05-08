LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il tedesco è una mina vagante

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Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno delicatissima che vede di fronte Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann per un posto in 3° turno agli Internazionali d’Italia 2026!

Difficilissimo esordio per l’italo.argentino, che è reduce dalla brutta e pesante sconfitta per mano di Juan Manuel Cerundolo sulla terra battuta in altura di Madrid e che si presenta al Foro Italico per difendere il 2° turno del 2025 da numero 19 del mondo live. C’è l’occasione di incrementare quindi il bottino in classifica già oggi, ma per farlo bisognerà domare il tennis imprevedibile del tedesco, che si presenta dopo la roboante vittoria su Hurkacz.

Tolse un set a Wimbledon a Jannik Sinner, giunse in quarti di finale clamorosamente proprio qui nel 2023 partendo dalle qualificazioni e si fermò solo contro Daniil Medvedev, poi campione a Roma su Holger Rune. Peraltro, era sotto set e break contro Julian Ocleppo (ritirato) al primo turno del tabellone cadetto. Ciò per dire che Hanfmann è veramente capace di battere chiunque così come produrre contro prestazioni clamorose. Vedremo oggi in quale abito si presenterà sulla BNP Paribas Arena del Foro Italico.

Non resta che augurarvi un buon divertimento con la DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno tra Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann che vale un posto in 3° turno agli Internazionali d’Italia 2026, si gioca come 5° match dalle ore 11.00 dopo Arnaldi, Osaka, Grant e Rybakina: vi aspettiamo!