Sport in tv oggi (giovedì 28 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 28 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, la ginnastica ritmica con gli Europei, il volley con l’amichevole tra Italia e Turchia, e tanto altro ancora.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà quest’oggi con la diciottesima tappa, che prevede la partenza da Fai della Paganella e l’arrivo a Pieve di Soligo dopo 171 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.15, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.30, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.07 e le 17.29.

Al Roland Garros 2026 di tennis saranno impegnati nel complesso otto italiani: nel singolare maschile torneranno in campo Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre nel doppio maschile esordiranno Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, infine nel doppio misto lo stesso Vavassori farà coppia con Sara Errani.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 28 maggio

7.30 Golf, DP World Tour: Austrian Alpine Open, 1° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

8.00 Ginnastica ritmica, Europei: qualificazioni individualiste seniores, cerchio e palla – gymtv.online

9.00 Equitazione, Piazza di Siena: 1a giornata – 15.25 Rai Sport HD, Rai Play

11.00 Tennis, Roland Garros: secondo turno singolari e primo turno doppi (1° match alle 11.00 Cobolli-Wu, 1° match alle 12.00 Sinner-J. M. Cerundolo, 2° match dalle 11.00 non prima delle 13.00 Bolelli/A.Vavassori-Duckworth/Trungelliti, 3° match dalle 11.00 Darderi-Comesana, 4° match dalle 11.00 Arnaldi-Tsitsipas, 4° match dalle 11.00 Errani/Vavassori-Perez/Cabral, 4° match dalle 12.00 non prima delle 20.15 Berrettini-Rinderknech) – Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels

13.15 Ciclismo, Giro d’Italia: 18ma tappa, Fai della Paganella-Pieve di Soligo (171 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.05 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

14.00 Golf, PGA Tour: Charles Schwab Challenge, 1° giro – Discovery Plus, HBO Max, dalle 22.00 Eurosport 2 HD, DAZN

14.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale carabina 10 metri femminile – YouTube ISSF International Shooting Sport Federation

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Canada-Stati Uniti – sporteurope.tv

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Finlandia-Cechia – sporteurope.tv

18.00 Volley, amichevole Italia-Turchia – YouTube Federazione Italiana Pallavolo FIPAV, TikTok Federazione Italiana Pallavolo FIPAV

18.30 Ginnastica ritmica, Europei: finali di specialità individualiste juniores – gymtv.online

20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Norvegia-Lettonia – sporteurope.tv

20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Svizzera-Svezia – sporteurope.tv