LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: Italia per il colpaccio nella Coppa delle Nazioni

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, una delle gare più attese del programma della settimana di gare di equitazione a Piazza di Siena 2026 a Roma. L’appuntamento più atteso di Piazza di Siena sta per andare in scena. Venerdì 29 maggio l’Ovale di Villa Borghese ospiterà infatti la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, gara a squadre simbolo dello CSIO di Roma 2026 e autentico cuore pulsante di uno dei concorsi ippici più prestigiosi e affascinanti del panorama mondiale. Una competizione che da decenni unisce tradizione, eleganza, tecnica e spettacolo, richiamando nella capitale alcuni dei migliori cavalieri e amazzoni internazionali. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni. Prima dell’inizio della gara, previsto alle 14.30, il cielo di Roma sarà attraversato dal tradizionale e spettacolare sorvolo delle Frecce Tricolori, in programma alle 13.40, uno dei momenti più iconici dell’intera manifestazione. Poi spazio all’adrenalina e alla tensione agonistica, con dieci nazionali pronte a contendersi uno dei trofei più prestigiosi del salto ostacoli internazionale.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con ambizioni importanti e con la volontà di tornare protagonista davanti al pubblico di casa. La Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena ha infatti un valore speciale per il movimento azzurro, non soltanto per il fascino della location ma anche per una tradizione che parla chiarissimo: 29 vittorie complessive, record assoluto della competizione. Nessuna nazionale ha fatto meglio degli azzurri nella storia della gara romana. Per cercare di interrompere il digiuno e riportare l’Italia sul gradino più alto del podio, lo staff tecnico ha scelto una formazione che mescola esperienza, qualità tecnica e solidità mentale. Il quartetto azzurro sarà composto da Emanuele Camilli, Giulia Martinengo Marquet, Giampiero Garofalo e Giacomo Casadei con Marbella du Chablis.

Grande attenzione soprattutto su Emanuele Camilli, ormai stabilmente inserito tra i riferimenti del salto ostacoli italiano internazionale. Il cavaliere azzurro arriva a Piazza di Siena forte della finale individuale conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024, risultato che mancava all’Italia da ben vent’anni e che ha rappresentato uno dei momenti più significativi della recente crescita del movimento. Occhi puntati anche su Giulia Martinengo Marquet, amazzone molto veloce e particolarmente efficace nei percorsi tecnici più delicati. La sua esperienza potrebbe risultare determinante soprattutto nei momenti di maggiore pressione. Non va dimenticato, inoltre, che Martinengo Marquet faceva parte dell’Italia che nel 2018 conquistò l’ultima storica vittoria azzurra proprio sull’Ovale romano.

A completare il team ci saranno Giampiero Garofalo, alla sua seconda partecipazione nella Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena dopo quella del 2023, e Giacomo Casadei, chiamato a sostituire Piergiorgio Bucci per la gara a squadre. Proprio Bucci rappresenta uno dei nomi più prestigiosi del salto ostacoli italiano recente: faceva parte infatti della squadra che trionfò nel 2017 e arriva a Roma dopo il recente successo conquistato nel Global Champions Tour di Città del Messico.

La concorrenza sarà però di altissimo livello. Gli Stati Uniti, vincitori dell’ultima edizione, proveranno a confermarsi con una formazione interamente femminile composta da Laura Kraut, undicesima nel ranking mondiale, insieme a Marilyn Little, Callie Schott e Natalie Dean. Le statunitensi partiranno per ultime secondo l’ordine di sorteggio effettuato al Casino dell’Orologio, mentre sarà proprio l’Italia ad aprire la competizione davanti al pubblico di casa. Subito dopo gli azzurri toccherà al Belgio, altra squadra dal potenziale enorme grazie alla presenza di cavalieri del calibro di Nicola Philippaerts, Thibeau Spits, Gilles Thomas ed Emile Conter. Attenzione anche all’Irlanda, che si presenterà a Roma con due autentici fuoriclasse come Denis Lynch e Cian O’Connor, oltre al giovane talento ventunenne Tom Wachman.

Tra le nazionali più temibili c’è anche il Brasile, che schiererà un mix di esperienza e qualità tecnica impressionante. Riflettori inevitabilmente puntati su Rodrigo Pessoa, leggenda vivente del salto ostacoli mondiale e atleta da sempre legatissimo a Piazza di Siena. Con lui ci saranno anche Yuri Mansur, vincitore del Gran Premio Roma 2025, e Stephan de Freitas Barcha, secondo recentemente nella tappa del Global Champions Tour di Madrid.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, una delle gare più attese del programma della settimana di gare di equitazione a Piazza di Siena 2026 a Roma, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 14.30!