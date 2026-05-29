Fabio Di Giannantonio parte forte in FP1 al Mugello. Bagnaia e Bezzecchi lavorano sul passo, bene Martin

Fabio Di Giannantonio comincia con il piede giusto il weekend del Mugello e stampa il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2026, settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il centauro romano del team VR46 ha fermato le lancette sull’1:46.242, confermandosi in grande spolvero sulla sua Ducati GP26 e mettendo le basi per un fine settimana promettente sul circuito toscano.

“Diggia” ha sfruttato la coppia di gomme medie nuove montate nell’ultimo run per balzare in vetta alla classifica con un margine notevole di 369 millesimi sullo spagnolo Jorge Martin (Aprilia ufficiale) e di 438 sul giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Sorprendente per certi versi la quarta piazza di Maverick Viñales con la KTM Tech 3 e di Jack Miller con la Yamaha Pramac, subito davanti alla KTM factory di Pedro Acosta.

Il migliore tra chi ha scelto di non cambiare pneumatici negli ultimi minuti è stato Fermin Aldeguer, 7° con la Ducati Gresini a 0.674 dalla testa precedendo sostanzialmente a parità di condizioni il ducatista ufficiale Francesco Bagnaia, 8° a 0.729 con un passo tutto sommato discreto.

FP1 mediocre per il leader del campionato Marco Bezzecchi, 14° a 1.173 sull’Aprilia concentrandosi però esclusivamente sulla raccolta dati con gomme usate in ottica gara. Niente male infine il rientrante Marc Marquez (dopo la doppia operazione post-Le Mans), 15° a 1.177 dal primo senza forzare.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA MOTOGP 2026

1. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 1:46.242

2. Jorge Martin (Aprilia Racing) +0.369

3. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +0.438

4. Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) +0.452

5. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.502

6. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.552

7. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.674

8. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.729

9. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +0.830

10. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.996

11. Luca Marini (Honda HRC Castrol) +1.004

12. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +1.035

13. Joan Mir (Honda HRC Castrol) +1.150

14. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +1.173

15. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +1.177

16. Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) +1.180

17. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +1.206

18. Diogo Moreira (LCR Honda) +1.278

19. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.308

20. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.501

21. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.823

22. Cal Crutchlow (LCR Honda) +3.671