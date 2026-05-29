Brescia-Olimpia Milano oggi, Serie A basket 2026: orario gara-1 semifinale, tv, streaming

Scattano le semifinali playoff per la Serie A di basket 2026! Oggi venerdì 29 maggio alle ore 20:00 Germani Bresciae Olimpia Milano si affrontano per la gara-1 della serie al meglio delle cinque partite che mette in palio un posto per la finale scudetto.

La Leonessa ha dovuto faticare più del dovuto nei quarti per eliminare la coriacea Trieste, con la Germani che dopo aver vinto gara-1 e gara-3 si è fatta portare nuovamente al PalaLeonessa per la decisiva gara-5 dove è riuscita a piegare la resistenza dei giuliani. Ora per i ragazzi di Matteo Cotelli la possibilità di provare a centrare la seconda finale consecutiva dopo quella dello scorso anno.

Dall’altra parte l’Olimpia Milano, unica squadra che nei quarti ha risolto la pratica in tre sole partite contro l’Unahotels Reggio Emilia per cui ha avuto sicuramente più tempo rispetto a Brescia per preparare questa semifinale. Sfida particolare per coach ‘Peppe’ Poeta, che nella passata stagione sedeva proprio sulla panchina bianco-blu guidando la Leonessa proprio all’atto conclusivo perso poi contro la Virtus Bologna.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaLeonessa di Brescia – dove si ritornerà in campo domenica per gara-2 – alle ore 20:00. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da LBA TV, SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questo grande match.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2026 OGGI

Venerdì 29 maggio

Gara-1 semifinali

Ore 20:00 Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket

PROGRAMMA BRESCIA-OLIMPIA MILANO GARA-1 SEMIFINALE SERIE A BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: LBA TV, SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport