MotoGP oggi in tv, GP Italia 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Venerdì 29 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Italia, settimo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato del Mugello, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Le Mans, la situazione in vetta alla classifica è molto interessante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono separati da pochi punti, a vantaggio del romagnolo. Lo spagnolo, campione del mondo del 2024, ha sempre più nelle mani l’Aprilia ed è pronto a lanciare il guanto di sfida al suo team-mate.

In tutto questo la Ducati vuole essere della partita. Dopo la vittoria in Spagna, Fabio Di Giannantonio vuol recitare il ruolo del terzo incomodo. In tutto questo la squadra Factory ritroverà Marc Marquez, reduce dall’operazione al piede e alla spalla e costretto a saltare il GP di Francia e tutto il week end a Barcellona. Sulla Rossa, poi, Francesco Bagnaia vorrà essere tra i protagonisti.

Il venerdì del GP d’Italia, settimo round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato del Mugello.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 29 maggio

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 29 maggio

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne, neanche in differita