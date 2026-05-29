LIVE Djokovic-Fonseca, Roland Garros 2026 in DIRETTA: terzo turno di cartello e imperdibile

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida imperdibile di 3° turno al Roland Garros 2026 che vede di fronte Novak DJOKOVIC a Joao FONSECA per un posto in ottavi di finale.

Sfida generazionale che verrà ricordata a lungo, si sfidano il più vincente della storia del tennis contro chi vuole un giorno quantomeno vincere la metà di quello che Novak Djokovic ha portato a casa in carriera. Quest’oggi non ci si gioca solamente un posto in ottavi di finale del secondo Slam della stagione, ma l’onore per il serbo di sconfiggere un rivale quasi 20 anni più giovane.

Il caldo la farà da padrone, anche perché già nel match di primo turno il belgradese ha avuto il calo fisico a metà 3° set, finendo per cederlo dopo essere stato avanti due volte di un break e poi anche 3-0 nel tie-break. Insomma, c’erano tutte le premesse affinché il 38enne andasse al tappeto, ma invece il terzo set l’ha vinto 6-3. L’eliminazione di Jannik Sinner gli apre la strada, negli Slam ha perso solo da Alcaraz e Sinner nella storia recente. Riuscirà l’impresa più grande della carriera vincendo il 25° Slam? Molto passa dal match di oggi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida imperdibile di 3° turno al Roland Garros 2026 che vede di fronte Novak DJOKOVIC a Joao FONSECA, match che si gioca come 3° dalle 12 sullo Chatrier. Prima Swiatek-Linette e Bouzkova-Andreeva, vi aspettiamo!