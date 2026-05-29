Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (29 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara

Oggi venerdì 29 maggio va in scena la terza giornata degli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove toccherà nuovamente alle individualiste seniores scendere in pedana, impegnata nella seconda parte delle qualificazioni. Dopo essersi esibite con cerchio e palla, le atlete si cimenteranno con clavette e nastro: al termine conosceremo le ammesse alla finale del concorso generale individuali e agli atti conclusivi di specialità.

L’Italia si affiderà a Sofia Raffaeli (bronzo mondiale e all-around) e a Tara Dragas, che sono tra le grandi favorite della vigilia per puntare al podio e che inseguiranno l’en-plein di finali. Il turno preliminare incomincerà alle ore 08.00 e ci terrà compagnia fino alle ore 17.50, l’appuntamento con le azzurre è dalle ore 11.15 alle ore 12.15.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (venerdì 29 maggio) agli Europei 2026 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, solo per gli abbonati, su gymtv.online. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono avanti di un’ora rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Venerdì 29 maggio

08.00-17.50 Qualificazioni individualiste seniores, clavette e nastro (italiane dalle 11.15 alle 12.15)

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: gymtv.online, per gli abbonati.

ITALIANE IN GARA EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

INDIVIDUALISTE SENIORES: Sofia Raffaeli, Tara Dragas.