Piazza di Siena 2026 oggi in tv: orario Coppa delle Nazioni, programma, streaming, italiani in gara

A Villa Borghese entra nel vivo la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2026: oggi, venerdì 29 maggio, si terrà la Coppa delle Nazioni, con dieci quartetti che si giocheranno il successo e le migliori otto al termine della prima manche che disputeranno la seconda e decisiva run.

Nella prima manche delle ore 14.30 l’ordine d’ingresso è stato deciso tramite sorteggio: la prima sarà l’Italia, seguita da Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Francia, Brasile, Svezia, Messico e Stati Uniti. Nella seconda run delle ore 16.30 si seguirà l’ordine inverso della classifica del primo giro.

L’Italia schiererà il quartetto composto dai seguenti binomi, che scenderanno in campo in quest’ordine: Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle, Emanuele Camilli su Chacareno PS, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, e Giampiero Garofalo su Querido van’t Ruytershof.

La Coppa delle Nazioni 2026 di Piazza di Siena sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play e www.piazzadisiena.it, ed in sintesi in differita alle ore 19.00 in tv su Rai 2 HD ed in streaming su Rai Play. La diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO PIAZZA DI SIENA 2026

Venerdì 29 maggio

14:30 Coppa delle Nazioni, 1a manche (con l’Italia – Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Giampiero Garofalo, Giulia Martinengo Marquet) – Diretta tv su Rai Sport HD, sintesi in differita 19.00 Rai 2 HD

16:30 Coppa delle Nazioni, 2a manche (ev. con l’Italia – Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Giampiero Garofalo, Giulia Martinengo Marquet) – Diretta tv su Rai Sport HD, sintesi in differita 19.00 Rai 2 HD

PROGRAMMA PIAZZA DI SIENA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, sintesi in differita ore 19.00 Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, www.piazzadisiena.it, sintesi in differita ore 19.00 Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.