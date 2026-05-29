Roland Garros 2026 oggi: orari 29 maggio, tv, streaming, italiani in campo

Dopo il giovedì che ha letteralmente sconquassato da cima a fondo il Roland Garros, è tempo di un venerdì che di effetti ne potrebbe provocare a più non posso sotto qualsiasi punto di vista. Del resto, l’ordine di gioco e quel che è rimasto nelle due parti basse dei tabelloni si prestano a tali questioni. Ma andiamo con ordine.

Sul centrale si parte dal derby polacco Linette-Swiatek, si continua con un interessante Andreeva-Bouzkova (anche perché la ceca è in condizione e l’ha fatto vedere), ma la grande attesa è per Fonseca-Djokovic, il futuro contro l’ancora presente. In sessione serale per Alexander Zverev c’è il beniamino di casa Quentin Halys. Tra i match interessanti, sul Lenglen Ruud-Paul merita tantissimo, e sul Mathieu i temi sono Kostyuk-Golubic e cosa sarà di de Minaur-Mensik. Presenti nei doppi anche Bolelli/Vavassori, in sede di secondo turno, e allo stesso modo Sara Errani assieme a Lilli Tagger, l’austriaca “trapiantata” in Italia.

Il Roland Garros continuerà oggi a partire dalle ore 11:00. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv a oggi. Diretta streaming su Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026: ORDINE DI GIOCO

Venerdì 29 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Linette (POL)-Swiatek (POL) [3] – 3° turno donne

Andreeva [8]-Bouzkova (CZE) [27] – 3° turno donne

NP Ore 15:30 Fonseca (BRA) [28]-Djokovic (SRB) [3] – 3° turno uomini

Ore 20:15 Halys (FRA)-Zverev (GER) [2] – 3° turno uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Borges (POR)-Rublev [13] – 3° turno uomini

NP Ore 13:00 Teichmann (SUI) [PR]-Muchova (CZE) [10] – 3° turno donne

Svitolina (UKR) [7]-Korpatsch (GER) – 3° turno donne

Ruud (NOR) [15]-Paul (USA) [24] – 3° turno uomini

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Kostyuk (UKR) [15]-Golubic (SUI) – 3° turno donne

Michelsen (USA)-Jodar (ESP) [27] – 31° turno uomini

de Minaur (AUS) [8]-Mensik (CZE) [26] – 3° turno uomini

Stearns (USA)-Bencic (SUI) [11] – 3° turno donne

Court 14

Ore 11:00 Tirante (ARG)-Carreno Busta (ESP) – 3° turno uomini

Sierra (ARG)-Cirstea (ROU) [18] – 3° turno donne

Khachanov [13]-de Jong (NED) [LL] – 3° turno uomini

Joint (AUS)/Vandewinkel (BEL)-Danilina (KAZ)/Krunic (SRB) [2] 2° turno doppio donne

Court 7

Ore 11:00 Xiyu Wang (CHN) [Q]-Starodubtseva (UKR) – 3° turno donne

Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) [10]-Ho (TPE)/Jebens (GER) – 2° turno doppio uomini

Linette (POL)/Starodubtseva (UKR)-Jacquemot (FRA)/Rakotomanga Rajaonah (FRA) [WC] – 1° turno doppio donne

Arends (NED)/Pel (NED)-Krajicek (USA)/Mektic (CRO) [12] – 2° turno doppio uomini

Court 6

Ore 11:00 Kalinina (UKR)/Yastremska (UKR)-Maria (GER)/Sonmez (TUR) – 2° turno doppio donne

Chan (TPE)/Luz (BRA)-Stollar (HUN)/C. Harrison (USA) – 1° turno doppio misto

Guo (CHN)/Reboul (FRA)-Zhang (CHN)/Puetz (GER) [3] – 1° turno doppio misto

Bhambri (IND)/Venus (NZL)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [5] – 2° turno doppio maschile

Court 8

Ore 11:00 Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [3]-Pavlasek (CZE)/Rikl (CZE) – 2° turno doppio uomini

Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [4]-Pridankina/Tang (CHN) – 2° turno doppio donne

M. Gonzalez (ARG)/S. Gonzalez (MEX)-Burruchaga (ARG)/Tirante (ARG) – 1° turno doppio uomini

Dabrowski (CAN)/King (USA)-Zvonareva/Olivetti (FRA) – 1° turno doppio misto

Court 9

Ore 11:00 Selekhmeteva (ESP)/Zakharova-Bucsa (ESP) [6]/Melichar-Martinez (USA) [6] – 2° turno doppio donne

Bellucci (ITA)/Marozsan (HUN)-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2] – 2° turno doppio uomini

Mihalikova (SVK)/Krawietz (GER)-Bucsa (ESP)/Matos (BRA) – 1° turno doppio misto

Nicholls (GBR)/Patten (GBR) [6]-Melichar-Martinez (USA)/Arribagé (FRA) – 1° turno doppi misto

Court 12

Ore 11:00 Guo (CHN)/Mladenovic (FRA) [13]-Hsieh (TPE)/Xinyu Wang (CHN) – 2° turno doppio donne

Cash (USA)/Tracy (USA) [15]-Droguet (FRA)/Gaston (FRA) – 2° turno doppio uomini

Siniakova (CZE) [1]/Townsend (USA) [1]-Arango (COL)/Jovic (USA) – 2° turno doppio donne

Balaji (IND)/Demoliner (BRA)-Schnaitter (GER)/Wallner (GER) – 2° turno doppio uomini

Court 13

Ore 11:00 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [1]-Kirkov(USA)/Stevens (NED) – 2° turno doppio uomini

Ostapenko (LAT)/Routliffe (NZL) [5] – Aoyama (JPN)/Liang (TPE) – 2° turno doppio donne

Bergs (BEL)/Collignon (BEL)-Nouza (CZE)-Oberleitner (AUT) – 2° turno doppio uomini

Perez (AUS)/Schuurs (NED) [7]-Errani (ITA)/Tagger (AUT) – 2° turno doppio donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport (match scelti)