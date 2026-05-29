LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: riparte il duello Bezzecchi-Martin al Mugello, torna Marquez

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tradizionale tracciato toscano, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione.

Si torna a competere dopo quanto accaduto a Barcellona (Spagna). L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila e separati da pochi punti a vantaggio del romagnolo. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà sul particolare circuito tricolore, completo nelle proprie caratteristiche.

A Noale, finora, hanno messo in mostra il miglior pacchetto e i piloti si sono dimostrati all’altezza della situazione. Martin sta trovando la propria continuità di rendimento e in terra francese ha fatto paura. Bezzecchi, da questo punto di vista, dovrà fare attenzione.

Ducati, in tutto questo, si presenta con la voglia di prevalere. In Catalogna Fabio Di Giannantonio si è imposto in una gara “folle”, caratterizzata dagli incidenti, e vorrà replicare in sella alla Ducati VR46. Rossa che ritroverà il campione del mondo in carica, Marc Marquez, costretto a saltare il GP di Francia e il fine-settimana catalano. Francesco Bagnaia, poi, vorrà dare segnali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà a girare nelle prove libere 1 a partire dalle 10:45, mentre le pre-qualifiche che definiranno chi sarà in Q1 e in Q2 scatterà dalle 15:00. Buon divertimento!