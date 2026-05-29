LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Pallacanestro Brescia e Olimpia Milano, valido come gara 1 della semifinale del campionato di Serie A1 2025-2026.

Brescia e Milano arrivano a questa semifinale dopo due serie di quarti di finale molto differente. EA7 è riuscita a chiudere in fretta la pratica Reggiana con un netto 3-0, mostrando tutta la propria qualità e senza mai sembrare in affanno. Per la Leonessa la sfida nei quarti di finale è stata decisamente più complicata: i ragazzi di coach Cotelli hanno superato un agguerrita Trieste solamente in gara 5, dopo una serie tiratissima e ad alta intensità.

Anche due anni fa questo derby lombardo valeva la semifinale del campionato. Allora i meneghini non diedero scampo a Brescia, chiudendo la serie 3-0 e volando in finale, che avrebbero poi vinto contro la Virtus Bologna. Anche quest’anno l’AE7, dopo aver battuto Brescia anche nelle semifinali di Coppa Italia, arriva a questa sfida da favorita, ma Miro Bilan e compagni venderanno cara la pelle per ribaltare il pronostico e impedire che la storia si ripeta.

Milano, come da tantissimi anni a questa parte, può vantare su un roster lunghissimo e colmo di qualità: Armoni Brooks, Shavon Shields e Quin Ellis sono solo alcune delle bocche da fuoco a disposizione di Beppe Poeta. Brescia si aggrappa invece ai suoi giocatori più rappresentativi e di qualità; il rendimento dei trascinatori Della Valle, Bilan e Ivanovic potrebbe essere il fattore cruciale per la Leonessa.

Il primo incontro della serie di semifinale fra Pallacanestro Brescia e Olimpia Milano si giocherà al Palaleonessa e avrà inizio alle 20.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata, buon divertimento!