Sport in tv oggi (mercoledì 15 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 15 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro del Limburgo e la seconda tappa di O Gran Camiño, mentre gli amanti del grande tennis potranno gustarsi i tornei ATP 500 di Barcellona e Monaco, il WTA 500 di Stoccarda e il WTA 250 di Rouen. Riflettori puntati sui Campionati Italiani Assoluti di nuoto, in scena a Riccione (batterie in mattinata, finali nel tardo pomeriggio).

La finale scudetto di volley femminile potrebbe essere a una svolta: Conegliano e Milano si affrontano in gara-2, le Pantere si sono imposte nel primo atto e in serata faranno visita alle meneghine in un match che potrebbe indirizzare la serie al meglio delle cinque partite. Venezia incomincerà la propria avventura nella Final Six dell’Eurolega di basket femminile, mentre Piacenza affronterà il Luneburg nella finale d’andata della CEV Cup di volley maschile.

L’Italia se la dovrà vedere con la Francia dei Mondiali prima divisione di hockey ghiaccio femminile, da non dimenticare la giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile e il ritorno dei quarti di finale della Champions League di calcio (Arsenal-Sporting Lisbona e Bayern Monaco-Real Madrid). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 15 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 15 aprile

04.00 CICLISMO – Tour of Hainan, prima tappa: Haikou-Danzhou (non è prevista diretta tv/streaming)

07.00 TAEKWONDO – Mondiali juniores (diretta streaming sul canale YouTube di World Taekwondo)

10.00 NUOTO – Campionati Italiani Assoluti, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 TENNIS – ATP 500 Monaco, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.15, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Bergs (quarto match dalle ore 11.00), Darderi-Kopriva (quinto match dalle ore 11.00)

11.00 TENNIS – ATP 500 Barcellona, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.15, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.30 TENNIS – WTA 250 Rouen, sedicesimi/ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.15, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il WTA 500 di Stoccarda; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

11.35 CICLISMO – O Gran Camiño, seconda tappa: Vilalba-Barreiros (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.30)

11.55 CICLISMO – Tour du Loir et Cher, prima tappa: Blois-Vouzon (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

12.30 TENNIS – WTA 500 Stoccarda, sedicesimi/ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.15, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il WTA 250 di Rouen; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Sonmez (sedicesimi di finale, ore 12.30)

13.15 CICLISMO – Giro del Limburgo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.30)

14.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Olympic Roma-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega, quarti di finale) – Uni Girona-Venezia (diretta streaming su Rai Play Sport 1, canale YouTube di FIBA)

17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Ecocity Genzano-CDM Futsal (diretta streaming sul canale di Divisione Calcio a 5)

18.00 NUOTO – Campionati Italiani Assoluti, finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 CALCIO A 5 (Coppa della Divisione, finale) – Active Network-Meta Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 BASKET (Champions League, quarti di finale) – Gara-3: AEK Atene-Joventut Badalona (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY (CEV Cup, finale d’andata) – Luneburg-Piacenza (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

19.15 BASEBALL (MLB) – St. Louis Cardinals-Cleveland Cavaliers (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE (Mondiali prima divisione, gruppo A) – Italia-Francia (diretta streaming su FISG Tv)

20.00 VOLLEY (Serie A2, quarti di finale playoff promozione) – Gara-2: Lagonegro-Prata di Pordenone (diretta streaming su DAZN)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Savona (diretta streaming su Waterpolo Channel)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega, quarti di finale) – Landes-Saragozza (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – Gara-2: Milano-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (Serie A2, quarti di finale playoff promozione) – Gara-2, tre partite: Porto Viro-Pineto, Aversa-Ravenna, Macerata-Brescia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno quarti di finale) – Arsenal-Sporting Lisbona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno quarti di finale) – Bayern Monaco-Real Madrid (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 BASKET (Champions League, quarti di finale) – Gara-3: Tenerife-Galatasaray (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SONMEZ DALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN LIMBURG DALLE 13.15

LA DIRETTA LIVE DI VENEZIA-GIRONA DI BASKET FEMMINILE DALLE 17.30

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BERGS (4° MATCH DALLE 11.00)