Superbike, GP Olanda 2026: programma, orari, tv, streaming

Dal 17 al 19 aprile il Mondiale 2026 di Superbike torna nuovamente in scena. Sul mitico tracciato di Assen (Paesi Bassi), il campionato dedicato alle moto derivate dalla serie proseguirà, dopo i primi due appuntamenti che si sono tenuti a Phillip Island (Australia) e a Portimao (Portogallo).

Finora, si è assistito a una specie di soliloquio. Sì, perché l’accoppiata Nicolò Bulega-Ducati ha dominato la scena senza se e senza ma. Un incedere incredibile quello dell’emiliano che, con sicurezza disarmante, ha posto la firma praticamente su tutto quello che si poteva. Un’egemonia che nei primi due round ha lasciato senza fiato.

Vedremo se anche sul caratteristico tracciato olandese, Bulega saprà replicare in sella alla Rossa e lasciare il segno come ha fatto finora. Allo stato attuale delle cose, il Mondiale parla decisamente Ducati, visto che a guidare le fila della graduatoria c’è per l’appunto Bulega con 124 punti, inseguito dal compagno di marca, Iker Lecuona (68).

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport che trasmetterà ogni turno o sessione sul canale Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport 1 (201) in base alla programmazione si potranno vedere le tre gare. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) in chiaro si potranno vedere le tre gare in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di qualifiche e gare per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Superbike.

GP OLANDA SUPERBIKE

Venerdì 17 aprile

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 18 aprile

Ore 09.40-10.00 Prove libere 3

Ore 11.15-11.30 Superpole

Ore 15.30 Gara-1

Domenica 19 aprile

Ore 09.15-09.25 Warm-up

Ore 11.10 Superpole Race

Ore 15.30 Gara-2