Dove vedere in tv Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, canale, streaming

Appuntamento questo weekend per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 femminile e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Irlanda. Al The Sportsground di Galway, con calcio d’Inizio alle 18.40, va in scena dunque il match che chiuderà il secondo turno del torneo che vede le azzurre arrivare dopo il ko subito in Francia.

Rispetto al match con le transalpine nel gruppo di 30 giocatrici che prepareranno la sfida di Galway Fabio Roselli ha aggiunto l’esperta Michela Sillari e Giulia Cavina, che così troverà sua sorella Micol, già nel gruppo azzurro alla vigilia del torneo. Con la Francia le azzurre hanno retto un tempo, chiuso sul 5-0 per le padrone di casa, prima di crollare nella ripresa e subire un passivo di 40-7.

Di contro, l’Irlanda all’esordio hanno perso 33-12 contro la favoritissima Inghilterra, ma in un match già virtualmente chiuso all’intervallo, dove le britanniche guidavano 21-0. Le mete di Anna McGann ed Erin King hanno reso il passivo meno pesante, ma le irlandesi sicuramente vorranno salire di livello e dovranno farlo per battere l’Italia.

Calcio d’inizio che verrà effettuato al The Sportsground di Galway sabato, alle ore 18.40, contro l’Irlanda. Diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su SkyGO e Now TV. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un minuto della sfida tra Francia e Italia.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026 FEMMINILE

Sabato 18 aprile

Ore 18.40 — Irlanda-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA IRLANDA-ITALIA SEI NAZIONI 2026 FEMMINILE: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta testuale: OA Sport