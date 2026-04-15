Dove vedere in tv Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming

Sabato 18 aprile (ore 15:00, diretta tv su Rai 2 HD) la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà il quarto impegno del Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Le azzurre dovranno affrontare una nuova trasferta, opposte alla Danimarca a Copenaghen. Un confronto che assume dei connotati estremamente importanti per la conquista dell’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata.

La Nazionale allenata da Andrea Soncin è riuscita finalmente a sbloccarsi, trionfando in Serbia con un perentorio 6-0. I gol sono fioccati, dopo che nelle prime due giornate il tabellino realizzativo era vuoto. Una vittoria che dà morale e dovrà essere replicata, pensando alla situazione di classifica. Le danesi, infatti, grazie all’affermazione all’ultimo secondo sul campo della Svezia, sono balzate al comando con 7 punti, tre in più delle svedesi e delle italiane.

Per questo motivo, la partita di Copenaghen è uno scontro diretto in piena regola, ricordando il pareggio in terra nostrana. Per avere opportunità di andare ai Mondiali da prime del girone, la squadra di Soncin deve vincere e replicare l’impresa nell’ultima Nation League, ricordando il 3-0 di quel confronto. Non sarà affatto semplice, viste le qualità delle rivali, ma ci si dovrà provare.

La sfida tra Danimarca e Italia, quarto impegno delle azzurre nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile, andrà in scena sabato 18 aprile a Copenaghen. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00 e la diretta tv ci sarà su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

DOVE VEDERE IN TV DANIMARCA-ITALIA CALCIO FEMMINILE

Sabato 18 aprile

Ore 15:00 Danimarca vs Italia a Copenaghen – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA DANIMARCA-ITALIA CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport