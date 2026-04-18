LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: c’è Paltrinieri! Pilato e Cerasuolo nei 50 rana

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 di nuoto in vasca lunga. Cinque giorni per disegnare la prima fisionomia dell’Italia del nuoto che guarderà agli Europei di Parigi di agosto, e oggi a Riccione arriva il momento dei verdetti conclusivi. Alla piscina comunale si chiude il sipario sugli Assoluti Primaverili Unipol, in programma dal 14 al 18 aprile, con numeri da grande evento: 687 atleti, di cui 372 uomini e 315 donne, in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette. È l’ultimo grande passaggio di una settimana che ha già cominciato a orientare il futuro azzurro, tra titoli italiani, risposte cronometriche e gerarchie da consolidare o ribaltare. Anche questa giornata finale propone un programma denso, tecnico e ricco di fascino, con alcune stelle già attese sul blocco e diverse gare che possono ancora modificare gli equilibri complessivi della manifestazione.

Si comincia alle 10.00 con le batterie dei 50 rana donne, specialità che mette subito in vetrina una sfida di altissimo profilo. In testa alla lista delle iscritte c’è Benedetta Pilato con 29”87, unico crono sotto il muro dei trenta secondi, seguita da Anita Bottazzo in 30”21, protagonista nei primi giorni di un ottimo confronto anche sui 100 rana, e da Lisa Angiolini, capace in questi Assoluti di firmare il record italiano nei 200 rana e già vincitrice dei 100. Alle loro spalle ci sono anche Arianna Castiglioni e un gruppo di giovani molto interessanti, con Irene Burato e Irene Mati pronte a cercare un posto nelle finali che contano. È una gara breve e nervosa, dove la partenza e la pulizia del gesto pesano tantissimo, e non è escluso che già dal mattino emergano indicazioni tecniche molto significative.

Pochi minuti più tardi toccherà ai 50 rana uomini, altra prova esplosiva con un nome che spicca su tutti: Simone Cerasuolo, accreditato di 26”37. Dopo aver già impressionato nei 100 rana, vinti in 58”82 con un notevole personale, il portacolori delle Fiamme Oro si presenta come il riferimento naturale anche nello sprint puro. Dietro di lui il livello è altissimo e il margine molto ridotto: Federico Rizzardi, Gabriele Mancini, Flavio Mangiamele, Stefano Saladini, Alessandro Pinzuti e Alessandro Fusco sono tutti racchiusi in poco più di un secondo e rendono la specialità estremamente aperta nella corsa alle corsie centrali. Sarà una finale da seguire con attenzione, perché i 50 rana possono consegnare indicazioni interessanti anche sullo stato complessivo del settore veloce azzurro.

Alle 10.16 spazio alle batterie dei 400 stile libero donne, una prova di spessore internazionale che propone come grande favorita Simona Quadarella, iscritta con 4’03”90. La romana ha già lasciato il segno in questi Assoluti negli 800 e nei 1500 stile libero, ma anche nei 200 stile, confermando una condizione di grande completezza. Dietro di lei il gruppo delle inseguitrici è numeroso e competitivo: Emma Vittoria Giannelli, Anna Chiara Mascolo, Noemi Cesarano, Bianca Nannucci e Noemi Lamberti sono i nomi principali di una gara che può offrire una lettura importante anche in chiave generazionale. In particolare Nannucci, già brillante vincitrice dei 200 stile libero con il personale di 1’57”82, proverà a lasciare un’impronta anche sulla distanza doppia. Il programma del mattino proseguirà con i 400 misti uomini, una delle gare di maggiore contenuto tecnico della giornata. Alberto Razzetti è l’uomo da battere con 4’10”39 e arriva all’ultimo giorno di gare dopo aver già mostrato una condizione solida e una notevole tenuta nelle prove miste e a farfalla. Dietro di lui attenzione a Emanuele Potenza, Simone Spediacci, Pier Andrea Matteazzi e Lorenzo Altini, in un contesto che mette insieme atleti esperti e profili in crescita. Razzetti, già vincitore dei 200 farfalla e secondo nei 200 misti per un solo centesimo da Jacopo Barbotti, cerca un’altra conferma di peso in una gara che esalta la sua versatilità e la qualità tecnica complessiva.

Alle 10.55 saranno poi in programma le batterie dei 200 dorso donne, altra prova che si annuncia molto equilibrata. Federica Toma e Francesca Romana Furfaro guidano l’entry list con tempi vicinissimi, 2’11”18 contro 2’11”46, e sembrano le due principali candidate alla lotta per il titolo. Ma sarà importante seguire anche Benedetta Scalise, Martina Cenci, Alessia Bianchi e la giovanissima Benedetta Boscaro, classe 2008, già accreditata di un ottimo 2’13”05. In una specialità che richiede distribuzione, controllo e qualità subacquee, la finale serale potrebbe trasformarsi in una delle più combattute dell’intera giornata conclusiva.

Alle 11.09 arriveranno le serie lente dei 1500 stile libero uomini, antipasto di una gara regina del fondo che vivrà il proprio momento decisivo nel pomeriggio con la serie veloce. I due fari sono puntati inevitabilmente su Gregorio Paltrinieri, che ha un tempo di iscrizxione di 14’58”22, perchè torna a gareggiare in piscina dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La presenza di Paltrinieri nobilita ulteriormente l’ultima giornata e regala alla sessione serale uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione. In lotta per le posizioni che contano ci sono anche Matteo Diodato, Marcello Guidi, Davide Marchello e Luca De Tullio, a conferma della buona profondità del mezzofondo e fondo azzurro.

A chiudere il turno del mattino saranno le batterie dei 50 farfalla donne, prova di pura velocità che promette spettacolo. La più attesa è Silvia Di Pietro, accreditata di 25”49, davanti a Elena Capretta e a Sara Curtis, che dopo aver firmato in questi Assoluti il record italiano dei 50 dorso in 27”33 e aver vinto i 100 stile libero in 53”40 proverà a lasciare il segno anche in un’altra specialità. Il campo partenti è molto interessante e comprende anche Viola Scotto di Carlo, Rita Pignatiello, Agata Maria Ambler e una serie di giovani emergenti che potrebbero rendere la corsa alla finale molto serrata. Dalle 18.00 scatterà poi la sessione conclusiva, con le finali dei 50 rana donne, 50 rana uomini, 400 stile libero donne, 400 misti uomini e 200 dorso donne, seguite dalla serie veloce dei 1500 stile libero uomini, dalla finale dei 50 farfalla donne e dalla 4×100 stile libero uomini,

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga a Riccione: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 18.00. Buon divertimento!