LIVE Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro il padrone di casa

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Alexander Zverev, semifinale dell’ATP 500 di Monaco 2026. Il romano torna in campo per una sfida di altissimo livello contro il padrone di casa: l’azzurro sfida il numero 3 del mondo per un posto nella finalissima del torneo tedesco.

Cobolli va a caccia della seconda finale della stagione dopo il titolo vinto nell’ATP 500 di Acapulco. A poche settimane di distanza l’azzurro prova a tornare all’ultimo atto di un torneo, questa volta su terra battuta. La stagione sul rosso dell’italiano è iniziata a Montecarlo dove ha sconfitto in 3 set Francisco Comesana prima di arrendersi ad Alexander Blockx. In questo torneo Cobolli ha battuto Diego Dedura-Palomero (6-4, 7-5), Zizou Bergs (6-2, 6-3) e Vit Kopriva (6-3, 6-2)

Zverev è tornato in campo davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta con Jannik Sinner in semifinale a Montecarlo. In questo torneo ‘casalingo’ il numero 3 del mondo ha esordito con Miomir Kecmanovic (6-3, 3-6, 7-6), per poi battere nettamente Gabriel Diallo (6-1, 6-2) e rimontare Francisco Cerundolo (5-7, 6-0, 6-2). Il tedesco va a caccia della prima finale della stagione dopo essersi fermata in semifinale agli Australian Open, ad Indian Wells, a Miami e nel Principato di Monaco.

La semifinale tra l’italiano ed il tedesco è il secondo incontro di giornata sul campo centrale dopo Luz/Matos-Arribage/Olivetti, ma non inizierà prima delle 13.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Zverev con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!