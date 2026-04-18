LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vuole sbancare ad Assen

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega punta al tris di vittorie nel weekend.

Sembra fare un altra categoria: Nicolò Bulega anche nello storico circuito di Assen sta guidando sopra ogni limite per gli avversari nella Superbike. Con la Ducati è un binomio quasi indescrivibile: le sessioni di prove libere lasciano un passo gara e una qualità che sembra già scrivere come andranno le tre gare.

La novità delle libere è il giro veloce di Lorenzo Baldassarri, che sembra puntare alle alte posizioni di vertice. Il podio è già stato ottenuto a Phillip Island, Assen è un altro circuito favorevole per l’ex Moto2. Bulega è di un altra categoria, ma contro tutti gli altri se la può lottare, incluso il ducatista spagnolo Iker Lecuona scivolato al terzo posto. Dopo la caduta nel mattino, si fa vedere Danilo Petrucci che sembra stia trovando un pò la via giusta della BMW: quarto tempo nelle seconde libere. Respiro di sollievo anche la Yamaha con Xavi Vierge quinto, molto veloce sul giro secco.

Il trasferimento di Ai Ogura in Yamaha nel 2027 ha liberato un’occasione imperdibile per Nicolò Bulega candidato al posto vacante in Trackhouse Aprilia. La MotoGP è da sempre il sogno dell’attuale leader azzurro del mondiale di Superbike, in sella su una Ducati. Male l’ex campione del mondo Rea con la Honda che sembra ingestibile,, il tester al momento sostituto di uno dei titolari (Dixon) non sembra trovar lo spunto con una moto estremamente complicata per tutti i suoi piloti. Oggi si fa sul serio con la Superpole e gara-1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Olanda 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole alle ore 11.15, mentre gara-1 inizierà alle 15.30. Buon divertimento!