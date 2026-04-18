LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-4 che può chiudere o allungare la serie

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Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 4 della serie di semifinale dei playoff di superlega maschile di volley tra Lube Civitanova e Rana Verona. Siamo davanti al possibile momento della verità: la vittoria dei padroni di casa sancirebbe la chiusura della serie e la qualificazione dei marchigiani alla finale scudetto contro Perugia, mentre il successo degli scaligeri riaprirebbe tutto e rimanderebbe il verdetto alla sfida decisiva.

L’inerzia del confronto, in questo momento, sembra pendere nettamente dalla parte dei marchigiani. Civitanova ha infatti ribaltato lo svantaggio del fattore campo espugnando il Pala Agsm per 3-2: doveroso precisare che la truppa allenata da Medei viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo l’esito di una sfida esterna in cui ha recuperato due set di svantaggio.

Verona, dopo aver chiuso la regular season in seconda posizione, si trova ormai spalle al muro, posizione che però, paradossalmente, le permetterà di entrare in campo senza avere nulla da perdere. Gli ospiti hanno già disputato una stagione straordinaria nella quale brilla la vittoria della Coppa Italia e non hanno alcuna voglia di fermarsi sul più bello. Riuscire a ribaltare la serie sancirebbe il pass per un nuovo storico traguardo, la prima finale scudetto.

La qualità non manca certamente su ciascuno dei due fronti. Gli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo e l’opposto Eric Loeppky, sono le principali bocche da fuoco di Civitanova, guidati dal palleggiatore Mattia Boninfante. Al centro operano Giovanni Gargiulo e Marko Podrascanin, mentre il libero sarà Fabio Balaso. Il bomber Darlan Souza, i martelli Noumory Keita e Rok Mozic (in sua vece può agire Francesco Sani), il palleggiatore Micah Christenson, i centrali Aidan Zingel e Aleksandar Nedeljkovic, il libero Matteo Staforini saranno i riferimenti di Verona.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara 4 della serie di semifinale dei playoff di superlega maschile di volley tra Lube Civitanova e Rana Verona, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!