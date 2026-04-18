LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: dalle 8.00 le eliminatorie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7:54 Ci sarà da attendere prima di assistere al primo incontro che vedrà coinvolto un italiano. Sul tatami 1 Leonardo Casaglia dovrà pazientare per 7 incontri.

7:49 Quattro gli azzurri al via, due al maschile (-81 kg) ed altrettante al femminile (-70 kg).

7:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della terza giornata degli Europei di judo 2026. Poco più di 15 minuti all’inizio delle eliminatorie.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di judo 2026. Proseguono i tabelloni delle varie categorie di peso. Quest’oggi spazio ai -70 kg femminili ed ai -81 e -90 kg maschili. Italia che si affida ad Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin, Leonardo Casaglia ed Antonio Esposito. Appuntamento alle 8.00 con le fasi eliminatorie, e come di consueto alle 14.00 con il final block durante il quale si assegneranno le medaglie.

In campo maschile Antonio Esposito (-81 kg) è inserito nella pool A presidiata dal fenomeno russo Timur Abruzov. Il judoka campano incontrerebbe il russo a livello di quarti di finale, ma deve superare in primis il bosniaco Mustafa Hebib ed al secondo turno uno tra il lussemburghese Nunes Dos Santo e l’ucraino Svidrak. Nel tabellone dei -90 kg maschili non figurano italiani con il georgiano Lasha Bekauri favorito dinanzi al pubblico amico.

Per quel che riguarda le donne spazio alle eliminatorie dei -70 kg. L’Italia schiera Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin. La prima è in rotta di collisione agli ottavi con la russa Taimazova o l’austriaca Polleres, mentre la seconda azzurra potrebbe trovare una tra la veterana olandese Van Dijke o l’emergente francese Auchecorne. Non un sorteggio favorevole dato lo sttatus di testa di serie delle italiane.

La terza giornata degli Europei di judo 2026 inizierà alle 8.00, con il final block previsto alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!