LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: altra trasferta dura per le azzurre

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Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Irlanda e Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Una partita molto attesa, con le due squadre reduci da altrettante sconfitte contro Inghilterra e Francia, ma che hanno mostrato molte note positive.

I ko sono arrivati contro le due favorite d’obbligo per il titolo, ma come detto non sono state due sconfitte che hanno solo fatto male. Il 40-7 subito dalle azzurre in Francia nasconde il 5-0 del primo tempo, dove la squadra di Roselli ha giocato alla pari con le transalpine, prima di pagare la fatica nella ripresa. Per l’Irlanda, invece, un 33-12 contro la fortissima Inghilterra, dove le irlandesi hanno mostrato un’ottima difesa, oltre a marcare due mete in trasferta che non sono scontate.

Per la sfida con l’Irlanda Roselli ha scelto in prima linea Gaia Maris, con Vittoria Vecchini e Alessia Pilani, seconda linea composta da Valeria Fedrighi e da Elettra Costantini, alla prima da titolare in Nazionale. Terza linea con Sgorbini, Ranuccini e con la Capitana, Elisa Giordano. Cambia la mediana: 9-10 saranno Sofia Stefan ed Emma Stevanin, mentre i centri saranno Mannini e D’Incà. Il triangolo allargato sarà invece composto da Aura Muzzo, Gaia Buso e Vittoria Ostuni Minuzzi.

Il calcio di inizio tra Irlanda e Italia verrà dato dalle ore 18:40. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!