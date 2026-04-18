LIVE Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: servono 3 punti per crederci

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Danimarca, valido per il nuovo turno di Qualificazioni dei Mondiali di calcio femminile del 2027, i quali verranno disputati in Brasile. Le azzurre di Andrea Soncin, dopo la più che convincente vittoria contro la Serbia per 0-6, hanno bisogno di un altro successo per avvicinarsi al primo posto del girone, unico valido per l’accesso diretto alla competizione internazionale.

Dopo tre partite, l’Italia ha quattro punti vista l’appena citata vittoria, la sconfitta contro la Svezia e il pareggio contro la Danimarca ed è a tre lunghezze di distanza dal primo posto, proprio delle biancorosse avanti con sette punti. Il match diventa fondamentale per le azzurre che in caso di vittoria riaprirebbero il discorso qualificazione immediata, mentre con un pareggio o una sconfitta la situazione si complicherebbe maggiormente.

Nel match d’andata contro la Danimarca, l’Italia trovò la rete del vantaggio nel primo tempo grazie a Martina Piemonte, per poi subire il gol del pareggio nella seconda metà di gara da Olivia Holdt. Sicuramente pericolosa, per quanto riguarda le biancorosse, è Cecilie Floe: l’attaccante del Napoli ha siglato i due assist decisivi nel match contro la Svezia e nell’ultima partita di Serie A Women, contro il Genoa, ha messo a segno una clamorosa tripletta.

Il match tra Danimarca e Italia inizierà alle 15.00 e verrà disputato al Parken di Copenaghen. Le giudici di gara saranno le albanesi Emanuela Rusta come primo fischietto, Mirjeta Salla e Edjena Kapxhiu come assistenti e, infine, Kejsi Tafili come quarto ufficiale. Segui l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!