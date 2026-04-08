Sport in tv oggi (mercoledì 8 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 8 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con il Masters 1000 di Montecarlo e il WTA 500 di Lienz: sulla terra rossa del Principato assisteremo al debutto di Lorenzo Musetti (atteso dal padrone di casa Valentin Vacherot), al secondo turno di Matteo Berrettini, che incrocerà il russo Daniil Medvedev e Flavio Cobolli (contro il qualificato belga Blockx).

Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con lo Scheldreprijs (una delle corse più prestigiose per i velocisti) e con la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, tutto in avvicinamento alla Parigi-Roubaix in programma domenica. L’Italia affronterà la Croazia nella World Cup di pallanuoto maschile e poi una ricca serata di volley: Chieri farà visita al Galatasaray nella finale di ritorno della CEV Cup, Civitanova e Verona si affronteranno nella gara-2 della semifinale scudetto.

Da seguire l’andata dei quarti di finale della Champions League di calcio con Barcellona-Atletico Madrid e PSG-Liverpool, oltre a Sporting Braga-Betis Siviglia (andata dei quarti di Europa League) e ad alcuni recuperi di Serie C, senza dimenticarsi dell’Eurolega di basket e della Coppa del Mondo di tiro a segno. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 8 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 8 aprile

09.00 BADMINTON – Europei (diretta streaming su Badminton Europe Tv)

10.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Qualificazioni a Il Cairo (non è prevista diretta tv/streaming)

10.50 CICLISMO FEMMINILE – Pays de la Loire Tour (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Montecarlo, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-Medvedev (ore 11.00), Musetti-Vacherot (quarto match dalle ore 11.00), Cobolli-Blockx (quarto match dalle ore 11.00)

11.00 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.45 CICLISMO FEMMINILE – Scheldreprijs (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13.00)

12.00 TENNIS – WTA 500 Linz, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, Super TenniX)

12.30 PALLANUOTO (World Cup) – Serbia-Ungheria (diretta streaming su Recast Tv)

12.40 CICLISMO – Pays de la Loire Tour, seconda tappa: La Garnache – Les Sables-d’Olonne (non è prevista diretta tv/streaming)

13.10 CICLISMO – Scheldreprijs (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO MAX, DAZN dalle ore 15.45)

13.40 CICLISMO – Giro dei Paesi Baschi, terza tappa: Basauri-Basauri (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO MAX, DAZN dalle ore 15.30)

14.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri maschile a Granada (diretta streaming sul canale di ISSF)

14.30 PALLANUOTO (World Cup) – Italia-Croazia (diretta streaming su Recast Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Ternana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Trento (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 PALLANUOTO (World Cup) – Paesi Bassi-Grecia (diretta streaming su Recast Tv)

17.00 PALLAMANO (Serie A1) – Cologne-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Europa League, andata quarti di finale) – Sporting Braga-Betis Siviglia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 PALLANUOTO (World Cup) – Spagna-USA (diretta streaming su Recast Tv)

19.00 BASKET (Champions League, ritorno quarti di finale) – Galatasaray-Tenerife (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, finale di ritorno) – Galatasaray Istanbul-Chieri (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A1) – Due partite: Cingoli-Chiaravalle, Merano-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes Istanbul-Partizan Belgrado (diretta streaming su Euro League Tv)

19.30 BASKET (Eurolega) – Monaco-Lione Villeurbanne (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

19.30 PALLAMANO (Serie A1) – Due partite: Bolzano-Brixen, Trieste-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 BASKET (Champions League, ritorno quarti di finale) – Alba Berlino-Unicaja Malaga (diretta streaming su DAZN)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

20.15 PALLAMANO (Serie A1) – Fasano-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega, semifinale scudetto) – Gara-2: Civitanova-Verona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Cavese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1, secondo turno playout) – Gara-1: Brixia-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)

20.45 PALLAMANO (Serie A1) – Cassano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

21.00 CALCIO (Champions League, andata quarti di finale) – Barcellona-Atletico Madrid (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, andata quarti di finale) – PSG-Liverpool (diretta streaming su Amazon Prime Video)

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEI PAESI BASCHI DALLE 13.40

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CROAZIA DI PALLANUOTO DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00)

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LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30