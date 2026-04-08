LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione al gigante belga

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo tra il portacolori azzurro Flavio Cobolli e Alexander Blockx. Il classe 2002 vuole proseguire il torneo nel migliore dei modi dopo la bella vittoria al primo turno contro l’argentino Comesana. Il belga che sarà opposto al nativo di Firenze in questo match nel suo primo turno ha sconfitto in tre set Shapovalov. Entrambi i tennisti vengono da due vittorie non facili e vogliono mettere il punto esclamativo alle loro prestazioni qualificandosi agli ottavi in questo primo Masters 1000 sulla terra rossa.

L’attuale numero 16 del mondo nel match contro il sudamericano ha dimostrato alcuni alti e bassi. Dopo un buon inizio ha avuto un momento di calo sia fisico che psicologico che ha portato la partita al terzo. Set decisivo poi vinto dal tennista cresciuto a Roma. Contro Blockx l’italiano non dovrà ripetere questa dinamica. Il classe 2005 è motivato e volenteroso. Un eventuale calo di prestazione nell’arco dell’incontro potrebbe dar sempre più fiducia al numero 91 ATP e rendere la partita poi difficile per Cobolli. Il portacolori del bel paese però come è noto non è solito a cedere il match senza perlomeno averci provato. Per la seguente circostanza sarà interessante l’andamento di questa partita.

Il nativo di Antwerp preferisce generalmente le superfici rapide. Il suo gioco veloce e dinamico, spesso composto da giocate in anticipo per quanto riguarda il timing sulla palla, lo rende più pericoloso nel veloce piuttosto che sui campi lenti. Blockx ha però dimostrato di sapersi adattare bene anche sulla terra rossa e l’azzurro non dovrà sottovalutarlo. Discorso diverso per il classe 2002 che pur, anche lui, si trova bene sul veloce è comunque cresciuto nei campi in terra rossa e conosce perfettamente tutti le variabili del caso. A proposito della superficie di gioco, il nativo di Firenze parte presumibilmente avvantaggiato.

Cobolli in quest’edizione del Masters 1000 di Monte-Carlo difende gli ottavi raggiunti lo scorso anno. Dove perse in due set dal francese Fils. Un eventuale vittoria gli farebbe quindi eguagliare il piazzamento ottenuto nell’anno precedente. Consentendogli di non perdere nessun punto in ottica della classifica ATP. Il belga l’anno scorso non prese parte al tabellone principale del torneo. Quindi ha già messo punti in cascina per il ranking. Chissà se da questo punto di vista potrebbe sentirsi in qualche modo già gratificato. Come accennato però il numero 91 ATP ha tutta l’intenzione di rendere al meglio in questa importante competizione.

Il vincitore di questo match affronterà agli ottavi di finale De Minaur che ha sconfitto in tre set Norrie. È ancora presto per dirlo ma il portacolori del bel paese si trova nello stesso quarto di Musetti. Un derby italiano ai quarti tra i due, difficile ma non impossibile, sarebbe molto piacevole da vedere. Il match di secondo turno tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx sarà il quarto e ultimo match sul ”Campo dei Principi” e inizierà non prima delle 14:30. Il programma nel seguente campo partirà alle 11.00 con Rublev-Bergs. A seguire Fonseca-Rinderknech e Ruud-Moutet. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!