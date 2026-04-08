LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avvio complicato contro l’idolo di casa

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LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00)

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot. Per il carrarino ritorno in campo dopo che, a Indian Wells, era uscito subito contro l’ungherese Marton Fucsovics e a Miami non si era presentato per problemi occorsi mentre si trovava proprio in Florida.

Sfida inedita, quella tra il toscano e il monegasco che ha stupito il mondo vincendo il Masters 1000 di Shanghai lo scorso anno, partendo dalle qualificazioni peraltro. Vacherot è per la prima volta vero grande protagonista nel torneo di casa, e non ha fallito il debutto contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo (fratello di Francisco), battendolo per 5-7 6-2 6-1

Di fatto, è come se Musetti avesse interrotto il discorso a quel giorno fatale di Melbourne in cui l’infortunio gli impedì di finire di battere Novak Djokovic. E da Montecarlo cominciano le cambiali estremamente pesanti, considerando che difende la finale raggiunta lo scorso anno contro Carlos Alcaraz. I problemi, però, dovrebbero essere passati e un test come Vacherot non può che essere benvenuto in attesa delle prospettive future che lo porteranno verso il Roland Garros.

Non è la prima volta che Vacherot affronta un italiano sul circuito maggiore (qualificazioni escluse). Questa si ebbe nel 2023, proprio sui campi del Country Club, quando fu sconfitto da Luca Nardi per 7-5 7-5 a livello di primo turno. Poi, a Miami, quest’anno, ha perso da Matteo Berrettini al terzo turno. Per Musetti zona di tabellone davvero ghiotta: in caso di successo avrebbe il vincitore di Marozsan-Hurkacz, in quella che è la zona dell’australiano Alex de Minaur a livello di quarti.

Il match tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot si giocherà come quarto e ultimo sul Campo Centrale, il cui programma inizia alle ore 11:00 e comprende Medvedev-Berrettini, Garin-Zverev e Auger-Aliassime-Cilic. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!