LIVE Berrettini-Medvedev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: serve una vittoria per ranking e morale

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Matteo Berrettini ed il russo Daniil Medvedev. Quarto confronto diretto tra i due tennisti con il moscovita in vantaggio per 3-0. L’ultimo precedente risale alla United Cup 2022 quando l’azzurro si arrese per 6-4 al terzo set. Il vincente dell’incontro troverà al terzo turno uno tra il francese Arthur Rinderknech ed il brasiliano Joao Fonseca. Appuntamento alle 11.00 sul Court Ranieri III.

Berrettini, ventinovenne romano, arriva al prestigioso appuntamento dopo aver usufruito del ritiro dell’iberico Bautista Agut nel primo turno. L’italiano era avanti agevolmente per 4-0 prima della resa dell’avversario. In stagione Matteo ha già messo nelle gambe diverse ore di tennis vissuto sulla terra rossa a margine della campagna sudamericana in cui ha colto i quarti di Rio de Janeiro quale miglior risultato. Sul cemento americano Matteo si è issato fino ai sedicesimi in quel di Miami, sconfitto dal monegasco Vacherot. Numero 90 ATP il romano sta cercando di ritrovare le migliori sensazioni e soprattutto di evitare ulteriori stop fisici.

Dal canto suo Medvedev, trentenne moscovita, si presenta al secondo turno del primo Masters 1000 sul rosso con zero minuti disputati finora in stagione sulla terra battuta. Il russo si è infatti disimpegnato soltanto sul cemento conquistando l’ATP 250 di Brisbane e raccogliendo gli ottavi degli Australian Open. Vincitore anche del torneo di Dubai, Medvedev si è poi trascinato fino alla finale di Indian Wells, sconfitto in due parziali da Jannik Sinner. Numero 10 del ranking il russo rappresenta sempre un osso duro per qualsivoglia avversario.

Il match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Matteo Berrettini ed il russo Daniil Medvedev sarà il primo incontro dalle 11.00 sul Court Ranieri III. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!