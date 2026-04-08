LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri, Cev Cup 2026 in DIRETTA: in palio il titolo nella finale di ritorno

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Galatasaray Istanbul e Chieri, partita valevole per la gara di ritorno della finale della Coppa Cev 2025/2026. Le turche e le piemontesi si contendono il titolo nell’ultimo incontro di questa lunga stagione europea dopo la combattuta gara d’andata.

Sette giorni fa nella sfida di Torino si è imposto il Galatasaray in cinque set. Una sfida equilibrata e spettacolare, terminata con un tie-break al cardiopalma vinto dalle turche solamente 20-18. Per provare a ribaltare il punteggio Chieri ha bisogno di una vittoria da tre punti (3-0 o 3-1) oppure di vincere al tie-break per portare la contesa al decisivo golden set.

Rispetto all’andata Chieri dovrà provare ad alzare l’efficienza del servizio, fondamentale per provare a limitare la costruzione delle turche. Le piemontesi possono ripartire dall’ottima efficienza dell’attacco, composto da Anett Nemeth, Stella Nervini e Laura Kunzler mentre il Galatasaray può contare su Alexia Carutasu, in grande spolvero all’andata, e Miriam Sylla, preziosa in tutte le fasi di gioco.

La partita è in programma per le 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Galatasaray-Chieri con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!