Dove vedere in tv Galatasaray Istanbul-Chieri, CEV Cup 2026: orario finale di ritorno, programma, streaming

Mercoledì 8 aprile (ore 19.00) si giocherà Galatasaray Istanbul-Chieri, finale di ritorno della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi scenderanno in campo di fronte nella fornace del Burhan Felek Salonu con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta al tie-break rimediata nel confronto d’andata: le ragazze di coach Nicola Negro dovranno imporsi per 3-0 o 3-1, oppure vincere per 3-2 e poi aggiudicarsi il golden set, se vorranno alzare al cielo il trofeo.

Entrambe le squadre sono impegnate nei playoff per il quinto posto. A trascinare Chieri saranno soprattutto la bomber Anett Németh, le schiacciatrici Stella Nervini e Lara Kuenzler, le centrali Sara Alberti e Anastasia Cekulaev, la palleggiatrice Sarah van Aalen, il libero Ilaria Spirito. Tra le fila del Galatasaray Istanbul di coach Alberto Bigarelli, soprattutto a Massimo Barbolini, spicca la schiacciatrice Myriam Sylla, faro della Nazionale che sarà affiancata da Ilkin Aydin, Alexia Carutasu e Kaja Grobelna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Galatasaray Istanbul-Chieri, finale d’andata della CEV Cup di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW DAZN ed Euro Volley Tv, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Istanbul sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO GALATASARAY-CHIERI, FINALE DI RITORNO CEV CUP

Mercoledì 8 aprile

Ore 19.00 Galatasaray Daikin Istanbul vs Reale Mutua Fenera Chieri ’75 – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA GALATASARAY-CHIERI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.