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LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di cartello per il Settebello
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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello cerca la terza vittoria di seguito.
Un Settebello in grande forma batte 15-8 gli USA nella seconda tappa della Division I della World Cup in corso ad Alessandropoli. Grande prova del mancino Eduardo Campopiano che, all’esordio in una Coppa Internazionale con l’Italia, compie una tripletta.
Tre gol, due su rigore, anche per Filippo Ferrero. Secondo successo per gli azzurri del ct Alessandro Campagna che appena due giorni fa avevano sconfitto 12-10 la Spagna campione del mondo e detentrice della World Cup.
Il Settebello controlla il girone B con 6 punti, tre in più della Spagna e della Croazia. Oggi alle ore 14:30 la sfida contro i croati vale il primo posto e l’accesso alla fase finale del torneo in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio. Vedremo quindi se il Settebello riuscirà a compiere una tripletta perfetta.
La rosa dell’Italia:
Marco Del Lungo (Banco BPM RN Savona), Francesco Lorenzo Cassia (Pro Recco Waterpolo), Stefano Guerrato (AN Brescia Team), Giacomo Cannella (Pro Recco Waterpolo), Filippo Ferrero (AN Brescia Team), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Vincenzo Dolce (AN Brescia Team), Tommaso Gianazza (AN Brescia Team), Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Lorenzo Bruni (Banco BPM RN Savona), Mario Del Basso (AN Brescia Team), Alessandro Carnesecchi (Ortigia 1928), Gianmarco Nicosia (Pro Recco Waterpolo), Jacopo Alesiani (AN Brescia Team), Eduardo Campopiano (De Akker) e Alessandro Balzarini (AN Brescia Team). Completano lo staff, insieme al ct Campagna, il direttore sportivo Stefano Tempesti, l’assistente tecnico Goran Volarevic, il team manager Daniele Bianchi, il preparatore atletico Alessandro Amato, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Michele Mannarini e il video-analista Paolo Baiardini.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 14:30. Buon divertimento!