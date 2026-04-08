LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della serie di semifinale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lube Civitanova Marche e Rana Verona Volley, valido per gara-2 della semifinale play off di Superlega, massimo campionato italiano di pallavolo maschile, con i veneti che hanno vinto il primo incontro giocato in casa e che adesso cercano il primo e, probabilmente, decisivo break della serie per volare in finale.

La vittoria di Verona in gara-1 è stata netta, con la squadra di Fabio Soli che ha portato a casa il risultato con un secco 3-0 che potrebbe portare degli strascichi importanti nel campo di Civitanova che spesso, nel corso di questa stagione, ha dimostrato di avere dei limiti caratteriali abbastanza vistosi, con una mancanza di personalità che spesso si fa sentire nei momenti più inopportuni.

Gli scontri diretti tra Civitanova e Verona in stagione, fino a questo momento, sono quattro: oltre la già citata gara-1, vinta dai ragazzi di Soli, i marchigiani hanno vinto sia l’andata che il ritorno in regular season, per poi perdere 3-1 le semifinali di Supercoppa giocata nel febbraio di quest’anno.

Il match tra Civitanova e Verona inizierà alle 20.30 e verrà disputato all’Eurosuole forum dell’omonima città marchigiana. I favoriti sono gli ospiti ma la squadra di casa farà di tutto per allungare la serie ed impedire il doppio vantaggio alla Rana Volley. Segui l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!