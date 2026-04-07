Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito sulla terra rossa del Principato contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (ha vinto i primi quattro game, poi l’iberico si è ritirato), il tennista italiano se la dovrà vedere contro il russo in un confronto che si preannuncia particolarmente complicato. L’appuntamento è per mercoledì 8 aprile alle ore 11.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Court Ranieri III.

Il 29enne romano, numero 90 del ranking ATP e presente a Montecarlo grazie a una wild-card, incrocerà il 30enne moscovita, numero 10 del mondo e testa di serie numero 7 del tabellone (motivo per cui ha usufruito di un bye al primo turno). Il russo ha vinto i tre precedenti (tutti sul cemento outdoor), l’ultimo andato in scena nel 2022 in occasione del round robin della ATP Cup. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente della contesa tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Medvedev, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Plus, il canale dettagliato verrà definito in mattinata; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-MEDVEDEV ATP MONTECARLO

Mercoledì 8 aprile

Ore 11.00 Matteo Berrettini vs Daniil Medvedev

PROGRAMMA BERRETTINI-MEDVEDEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Plus. Il canale dettagliato verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.