LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la fuga o i big saranno ancora protagonisti?

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Basauri e arrivo nella medesima località dopo aver percorso 152,8 chilometri. Due sembrano gli scenari maggiormente possibili: la partenza di una fuga da lontano o un nuovo duello tra i big della classifica generale.

Se mai fossero esistiti dubbi sulla sua tenuta, Paul Seixas li ha fugati nel modo migliore, con i fatti. Il francese, classe 2006, ha letteralmente annichilito gli avversari sulla salita di San Miguel de Aralar e si è poi involato da solo giungendo al traguardo con distacchi molto significativi sui diretti rivali. Il giovane transalpino guida la graduatoria con 1’59” sullo sloveno Primoz Roglic e 2’08” sul tedesco Florian Lipowitz, entrambi della Red Bull – BORA – hansgrohe.

La frazione presenta un dislivello di poco inferiore ai tremila metri, ma non mancheranno comunque i saliscendi e le difficoltà. Dopo una prima parte dal disegno abbastanza irregolare, i corridori scaleranno Barrerilla (5 km al 6,6%), Bikotx-Gane (8 km al 4,9%) e Sarasola (2 km al 5,6%). Il finale ondulato presenta tre brevi strappi negli otto chilometri finali, l’ultimo dei quali coincide con il traguardo.

La configurazione del tracciato e le prime due intense giornate lascerebbero pensare ad una frazione in cui possa partire una fuga da lontano. In caso di uno scenario del genere sono diversi i corridori in grado di poter far bene. L’irlandese Ben Healy della EF Education-EasyPost sembra incarnare la tipologia di corridore in grado di esprimersi al meglio sul tracciato odierno, anche se bisognerà verificare le sue condizioni dopo la caduta patita nella ricognizione della cronometro inaugurale. Altri autorevoli candidati al successo di giornata potrebbero essere lo spagnolo Alex Aranburu della Cofidis, corridore voglioso di mettersi in evidenza sulle strade di casa, lo statunitense Quinn Simmons della Lidl-Trek, il transalpino della Tudor Pro Cycling Team Julian Alaphilippe e Christian Scaroni della XDS Astana Team, corridori capaci di esprimersi in maniera egregia sulla salite più brevi e pronti a sfruttare l’occasione per mettersi alla prova in vista delle Ardenne.

Non è però da escludere a priori il possibile nuovo duello tra i big. In quel caso fari puntati sullo stratosferico Paul Seixas. Il francese della Decathlon CMA CGM è stato l’assoluto dominatore delle prime due tappe e potrebbe sferrare un nuovo attacco per chiudere definitivamente i conti. Il finale di gara sembra però molto adatto anche a Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG, a Primoz Roglic della Red Bull-Bora-hansgrohe e a Mattias Skjelmose della Lidl-Trek.

Vedremo come si modificherà la classifica generale a fine giornata. La partenza della terza tappa è prevista alle ore 13:28 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la terza frazione del Giro dei Paesi Baschi 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!