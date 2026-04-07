Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti farà il proprio esordio al Masters 1000 di Montecarlo all’altezza del secondo turno: dopo aver usufruito di un bye, diritto concesso alle migliori otto teste di serie, il tennista toscano se la dovrà vedere con il monegasco Valentin Vacherot, reduce dal successo in rimonta contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Si preannuncia un confronto particolarmente impegnativo per il nostro portacolori, che tornerà in campo dopo l’eliminazione subita al primo turno di Indian Wells e dopo aver saltato Miami.

La speranza è che l’azzurro si sia ripreso dai problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi mesi e che possa essere competitivo sulla terra rossa del Principato, dove lo scorso anno raggiunse di gran carriera la finale e mise in seria difficoltà lo spagnolo Carlos Alcaraz durante l’atto conclusivo. L’appuntamento è per mercoledì 8 aprile: sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III, dove il programma di giornata sarà aperto da Medvedev-Berrettini, seguito da Garin-Zverev e Auger-Aliassime-Cilic.

Il 24enne, numero 5 del mondo, dovrà fare i conti con il 27enne padrone di casa, numero 23 del ranking ATP. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due giocatori, che si contenderanno la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro tra l’ungherese Fabian Marozsan e il polacco Hubert Hurkacz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Vacherot, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Plus, il canale dettagliato verrà definito in mattinata; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-VACHEROT ATP MONTECARLO

Mercoledì 8 aprile

Quarto match dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Valentin Vacherot

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court Ranieri III, si giocheranno nell’ordine: Medvedev-Berrettini, Garin-Zverev, Auger-Aliassime-Cilic. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-VACHEROT: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Plus. Il canale dettagliato verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.